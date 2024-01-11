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Український "зерновий коридор" вийшов на довоєнні потужності - речник ВМС

Український "зерновий коридор" вийшов на довоєнні потужності - речник ВМС

Київ • УНН

 • 23432 перегляди

Український зерновий коридор відновлює довоєнну потужність з більш ніж 500 суднами та 10 мільйонами тонн вантажів.

Українським "зерновим коридором" вже пройшли 500 суден і понад 10 млн тонн вантажів. "Зерновий коридор" вийшов на свої довоєнні потужності. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Військово-морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук, пише УНН.

Деталі

Як зазначив Плетенчук, український "зерновий коридор" вийшов на свої довоєнні потужності.

Переважна більшість вантажів - це збіжжя, якого так не вистачає на так званому Глобальному Півдні. А що стосується його роботи, то він фактично вийшов на свої потужності до повномасштабного вторгнення. Ми вже перетнули межу у 500 суден і більше ніж 10 мільйонів тонн вантажів

- сказав Плетенчук.

Речник додав, що казати, що "зернова угода" - це альтернатива українському коридору, не варто, адже кількість вантажів говорить сама за себе.

Також Плетенчук розповів про проблему мінування морів росіянами.

"Насправді, є така проблема. Ми бачимо, що наші сусіди по Чорному морю, країни-члени НАТО так само намагаються вирішити цю проблему. Саме тому вони зараз працюють над створення коаліції з розмінування. Ми проводимо розмінування, наскільки це можливо", - сказав речник.

Окрім того, Плетенчук зазначив, що Україна використовує підводні дрони для знешкодження мін в морі.

Нагадаємо

За п'ять місяців роботи українського "зернового коридору" Україна експортувала 15 мільйонів тонн вантажів.

Павло Башинський

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