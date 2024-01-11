Український "зерновий коридор" вийшов на довоєнні потужності - речник ВМС

Українським "зерновим коридором" вже пройшли 500 суден і понад 10 млн тонн вантажів. "Зерновий коридор" вийшов на свої довоєнні потужності. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Військово-морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук, пише УНН.

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Як зазначив Плетенчук, український "зерновий коридор" вийшов на свої довоєнні потужності.

Переважна більшість вантажів - це збіжжя, якого так не вистачає на так званому Глобальному Півдні. А що стосується його роботи, то він фактично вийшов на свої потужності до повномасштабного вторгнення. Ми вже перетнули межу у 500 суден і більше ніж 10 мільйонів тонн вантажів