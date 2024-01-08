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Завдяки "зерновому коридору" Україна експортувала майже 15 мільйонів тонн вантажів

Завдяки "зерновому коридору" Україна експортувала майже 15 мільйонів тонн вантажів

Київ • УНН

 • 27035 перегляди

За 5 місяців Україна експортувала 15 мільйонів тонн через зерновий коридор, з яких 10 мільйонів тонн - сільськогосподарська продукція.

За п'ять місяців роботи українського "зернового коридору" Київ експортував 15 мільйонів тонн вантажів. Про це заявив  віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, передає УНН.

Деталі 

Майже 15 млн тонн вантажів експортовано через "Український коридор" за 5 місяців. З них 10 млн тонн – продукція наших аграріїв

- розповів Кубраков на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, за 5 місяців роботи коридору до наших українських портів під завантаження зайшло 469 нових суден. Також наразі 39 суден завантажуються в портах Одеса, Чорноморськ, Південний.

Крім того, ще 83 судна підтвердили готовність зайти до портів та експортувати 2,4 млн тонн вантажів.

Нагадаємо

Франція передала Україні лоцманський катер, щоб допомогти зерновому коридору підвищити ефективність роботи портів і збільшити вантажопотік.

Зеленський і Ердоган обговорили питання повернення полонених, підтримку зернового коридору та української оборони05.01.24, 20:58 • 37820 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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