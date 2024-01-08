Завдяки "зерновому коридору" Україна експортувала майже 15 мільйонів тонн вантажів
Київ • УНН
За 5 місяців Україна експортувала 15 мільйонів тонн через зерновий коридор, з яких 10 мільйонів тонн - сільськогосподарська продукція.
За п'ять місяців роботи українського "зернового коридору" Київ експортував 15 мільйонів тонн вантажів. Про це заявив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, передає УНН.
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Майже 15 млн тонн вантажів експортовано через "Український коридор" за 5 місяців. З них 10 млн тонн – продукція наших аграріїв
За його словами, за 5 місяців роботи коридору до наших українських портів під завантаження зайшло 469 нових суден. Також наразі 39 суден завантажуються в портах Одеса, Чорноморськ, Південний.
Крім того, ще 83 судна підтвердили готовність зайти до портів та експортувати 2,4 млн тонн вантажів.
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Франція передала Україні лоцманський катер, щоб допомогти зерновому коридору підвищити ефективність роботи портів і збільшити вантажопотік.
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