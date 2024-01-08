Благодаря "зерновому коридору" Украина экспортировала почти 15 миллионов тонн грузов

За пять месяцев работы украинского "зернового коридора" Киев экспортировал 15 миллионов тонн грузов. Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, передает УНН.

Детали

Почти 15 млн тонн грузов экспортировано через "Украинский коридор" за 5 месяцев. Из них 10 млн тонн - продукция наших аграриев - рассказал Кубраков на своей странице в Facebook.

По его словам, за 5 месяцев работы коридора в наши украинские порты под загрузку зашло 469 новых судов. Также сейчас 39 судов загружаются в портах Одесса, Черноморск, Южный.

Кроме того, еще 83 судна подтвердили готовность зайти в порты и экспортировать 2,4 млн тонн грузов.

Напомним,

Франция передала Украине лоцманский катер, чтобы помочь зерновому коридору повысить эффективность работы портов и увеличить грузопоток.

Зеленский и Эрдоган обсудили вопросы возвращения пленных, поддержку зернового коридора и украинской обороны