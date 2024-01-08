Благодаря "зерновому коридору" Украина экспортировала почти 15 миллионов тонн грузов
Киев • УНН
За 5 месяцев Украина экспортировала 15 миллионов тонн через зерновой коридор, из которых 10 миллионов тонн - сельскохозяйственная продукция.
За пять месяцев работы украинского "зернового коридора" Киев экспортировал 15 миллионов тонн грузов. Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, передает УНН.
Детали
Почти 15 млн тонн грузов экспортировано через "Украинский коридор" за 5 месяцев. Из них 10 млн тонн - продукция наших аграриев
По его словам, за 5 месяцев работы коридора в наши украинские порты под загрузку зашло 469 новых судов. Также сейчас 39 судов загружаются в портах Одесса, Черноморск, Южный.
Кроме того, еще 83 судна подтвердили готовность зайти в порты и экспортировать 2,4 млн тонн грузов.
Напомним,
Франция передала Украине лоцманский катер, чтобы помочь зерновому коридору повысить эффективность работы портов и увеличить грузопоток.
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Благодаря "зерновому коридору" Украина экспортировала почти 15 миллионов тонн грузов
За 5 месяцев Украина экспортировала 15 миллионов тонн через зерновой коридор, из которых 10 миллионов тонн - сельскохозяйственная продукция.
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