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Благодаря "зерновому коридору" Украина экспортировала почти 15 миллионов тонн грузов

Киев  •  УНН

08 январь 2024, 11:45  •  13150 просмотра

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За 5 месяцев Украина экспортировала 15 миллионов тонн через зерновой коридор, из которых 10 миллионов тонн - сельскохозяйственная продукция.

За пять месяцев работы украинского "зернового коридора" Киев экспортировал 15 миллионов тонн грузов. Об этом заявил  вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, передает УНН.

Детали 

Почти 15 млн тонн грузов экспортировано через "Украинский коридор" за 5 месяцев. Из них 10 млн тонн - продукция наших аграриев

- рассказал Кубраков на своей странице в Facebook.

По его словам, за 5 месяцев работы коридора в наши украинские порты под загрузку зашло 469 новых судов. Также сейчас 39 судов загружаются в портах Одесса, Черноморск, Южный.

Кроме того, еще 83 судна подтвердили готовность зайти в порты и экспортировать 2,4 млн тонн грузов.

Напомним,

Франция передала Украине лоцманский катер, чтобы помочь зерновому коридору повысить эффективность работы портов и увеличить грузопоток.

Зеленский и Эрдоган обсудили вопросы возвращения пленных, поддержку зернового коридора и украинской обороны05 январь 2024, 18:58 • 36264 просмотра

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Экономика
Завдяки "зерновому коридору" Україна експортувала майже 15 мільйонів тонн вантажів
Thanks to the "grain corridor", Ukraine exported almost 15 million tons of cargo
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