Зеленский и Эрдоган обсудили вопросы возвращения пленных, поддержку зернового коридора и украинской обороны

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Турции Реджеп Тайипом Эрдоганом. О чем говорили политики пишет УНН со ссылкой на телеграмм украинского главы государства.

Как и всегда, каждый день этой недели мы используем для активизации нашей международной работы, чтобы этот год уже с первых недель начал давать результаты. Я поблагодарил Президента Эрдогана за достигнутый уровень нашего сотрудничества во многих сферах, в том числе и в оборонной. У нас есть совместные проекты - уже успешные, и в этом году должны сделать еще больше для усиления наших государств, наших народов. - рассказал Президент Украины.

Детали

Зеленский отметил, что во многом именно от украинско-турецкого сотрудничества зависит и безопасность в Черном море и глобально - продовольственная безопасность.

Он поблагодарил Президента Эрдогана лично, и всю Турцию за поддержку морского экспортного коридора из Украины.

По состоянию на сегодняшний день с начала работы коридора через него уже проведено более 14 миллионов тонн грузов - это почти полтысячи судов. Очень важный результат - и экономический, и безопасность, геополитический. Мы демонстрируем, что можем возвращать безопасность нашему региону, несмотря на все имеющиеся угрозы. Видим, как сила нашего партнерства добавляет силы всему нашему региону. - сказал Зеленский.

Украинский глава государства также обсудил с турецким коллегой работу по Формуле мира. Зеленский пригласил представителя Турции на встречу на уровне советников, которая состоится в Давосе в январе. Эрдоган дал свое согласие

Зеленский также напомнил, что отдельный пункт Формулы мира - возвращение всех пленных и депортированных. Он выразил надежду, что Турция будет способствовать этому процессу.