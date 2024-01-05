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Зеленский и Эрдоган обсудили вопросы возвращения пленных, поддержку зернового коридора и украинской обороны

Киев  •  УНН

05 январь 2024, 18:58  •  30430 просмотра

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Зеленский и Эрдоган обсудили сотрудничество в области обороны, безопасность Черного моря и укрепление глобальной продовольственной безопасности через морской экспортный коридор Украины. Они также сосредоточились на Формуле мира и возвращении украинских заключенных.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Турции  Реджеп Тайипом Эрдоганом. О чем говорили политики пишет УНН со ссылкой на телеграмм украинского главы государства.

Как и всегда, каждый день этой недели мы используем для активизации нашей международной работы, чтобы этот год уже с первых недель начал давать результаты. Я поблагодарил Президента Эрдогана за достигнутый уровень нашего сотрудничества во многих сферах, в том числе и в оборонной. У нас есть совместные проекты - уже успешные, и в этом году должны сделать еще больше для усиления наших государств, наших народов.

- рассказал Президент Украины.

Детали

Зеленский отметил, что во многом именно от украинско-турецкого сотрудничества зависит и безопасность в Черном море и глобально - продовольственная безопасность.

Он поблагодарил Президента Эрдогана лично, и всю Турцию за поддержку морского экспортного коридора из Украины.

По состоянию на сегодняшний день с начала работы коридора через него уже проведено более 14 миллионов тонн грузов - это почти полтысячи судов. Очень важный результат - и экономический, и безопасность, геополитический. Мы демонстрируем, что можем возвращать безопасность нашему региону, несмотря на все имеющиеся угрозы. Видим, как сила нашего партнерства добавляет силы всему нашему региону.  

- сказал Зеленский.

Украинский глава государства также обсудил с турецким коллегой работу по Формуле мира. Зеленский пригласил представителя Турции на встречу на уровне советников, которая состоится в Давосе в январе. Эрдоган дал свое согласие

Зеленский также напомнил, что отдельный пункт Формулы мира - возвращение всех пленных и депортированных. Он выразил надежду, что Турция будет способствовать этому процессу.

Возвращение украинских детей, которые были похищены россиянами. Возвращение пленных и всех тех, против кого репрессии на оккупированной территории, в частности в Крыму. Очень важно посредничество Турции, чтобы можно было освободить и крымских татар, и всех остальных - взрослых и детей, воинов и гражданских, которых удерживают в российской неволе.  

- подчеркнул Зеленский
Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Война
Зеленський і Ердоган обговорили питання повернення полонених, підтримку зернового коридору та української оборони
Zelenskyy and Erdogan discuss return of prisoners, support for grain corridor and Ukrainian defense
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