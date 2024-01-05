Зеленский и Эрдоган обсудили вопросы возвращения пленных, поддержку зернового коридора и украинской обороны
Киев • УНН
Зеленский и Эрдоган обсудили сотрудничество в области обороны, безопасность Черного моря и укрепление глобальной продовольственной безопасности через морской экспортный коридор Украины. Они также сосредоточились на Формуле мира и возвращении украинских заключенных.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Турции Реджеп Тайипом Эрдоганом. О чем говорили политики пишет УНН со ссылкой на телеграмм украинского главы государства.
Как и всегда, каждый день этой недели мы используем для активизации нашей международной работы, чтобы этот год уже с первых недель начал давать результаты. Я поблагодарил Президента Эрдогана за достигнутый уровень нашего сотрудничества во многих сферах, в том числе и в оборонной. У нас есть совместные проекты - уже успешные, и в этом году должны сделать еще больше для усиления наших государств, наших народов.
Детали
Зеленский отметил, что во многом именно от украинско-турецкого сотрудничества зависит и безопасность в Черном море и глобально - продовольственная безопасность.
Он поблагодарил Президента Эрдогана лично, и всю Турцию за поддержку морского экспортного коридора из Украины.
По состоянию на сегодняшний день с начала работы коридора через него уже проведено более 14 миллионов тонн грузов - это почти полтысячи судов. Очень важный результат - и экономический, и безопасность, геополитический. Мы демонстрируем, что можем возвращать безопасность нашему региону, несмотря на все имеющиеся угрозы. Видим, как сила нашего партнерства добавляет силы всему нашему региону.
Украинский глава государства также обсудил с турецким коллегой работу по Формуле мира. Зеленский пригласил представителя Турции на встречу на уровне советников, которая состоится в Давосе в январе. Эрдоган дал свое согласие
Зеленский также напомнил, что отдельный пункт Формулы мира - возвращение всех пленных и депортированных. Он выразил надежду, что Турция будет способствовать этому процессу.
Возвращение украинских детей, которые были похищены россиянами. Возвращение пленных и всех тех, против кого репрессии на оккупированной территории, в частности в Крыму. Очень важно посредничество Турции, чтобы можно было освободить и крымских татар, и всех остальных - взрослых и детей, воинов и гражданских, которых удерживают в российской неволе.
Зеленский и Эрдоган обсудили вопросы возвращения пленных, поддержку зернового коридора и украинской обороны
Зеленский и Эрдоган обсудили сотрудничество в области обороны, безопасность Черного моря и укрепление глобальной продовольственной безопасности через морской экспортный коридор Украины. Они также сосредоточились на Формуле мира и возвращении украинских заключенных.
Оккупанты планируют массовую мобилизацию на ВОТ сразу после выборов
После выборов россияне планируют массовую мобилизацию на оккупированных территориях, призывая на военную службу даже 17-летних.
Не исключено, что Харьков 2 января обстреляли ракетами, которые предоставила Северная Корея: маркировка на некоторых деталях затерта
Ракеты, которые были использованы для удара по Харькову 2 января, могут быть северокорейскими, со стертой маркировкой. Прокуроры ждут экспертный анализ относительно происхождения этих ракет.
Залужный и Каволи обсудили стратегию украинского фронта на ближайшие недели и месяцы
Украинский командующий Залужный обсудил с генералом Каволи фронтовые стратегии и тактику противника, сосредоточившись на противодействии ракетным ударам.
Шри-Ланка ввела мораторий на работу иностранных исследовательских судов в своих территориальных водах
Шри-Ланка на год останавливает иностранные исследовательские суда, чтобы повысить уровень местного опыта на фоне беспокойства Индии в отношении китайских судов.
Будут говорить об Израиле: госсекретарь США Блинкен прибыл на переговоры в Турцию
Госсекретарь США Блинкен прибыл в Стамбул для переговоров, в том числе для обсуждения действий Израиля в Газе и двусторонних отношений между США и Турцией.
Военно-патриотические лицеи для детей раненых или погибших военных от МВД
Украина планирует открыть патриотические лицеи для детей погибших или раненых воинов, начиная с одного в 2024 году и еще два в 2025 году, предлагая им поддержку и образовательные возможности.
Генштаб: более полусотни атак отразили украинские защитники в пятницу
Вооруженные силы Украины отбили многочисленные вражеские атаки и понесли жертвы среди гражданского населения в результате российских ударов и обстрелов в разных регионах.
За год по меньшей мере 20 человек утонули в Тисе, пытаясь незаконно пересечь границу Украины
По меньшей мере 20 человек утонули в реке Тиса во время попыток пересечь украинско-румынскую границу в прошлом году. Пограничники предостерегают от опасных переходов.
Днепропетровщина: россияне ударили ракетами по Криворожью и атаковали дронами и артиллерией Никопольщину
Российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу и применили беспилотники и артиллерию по Никополю, нанеся материальный ущерб, но обошлось без жертв.