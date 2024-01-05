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Зеленський і Ердоган обговорили питання повернення полонених, підтримку зернового коридору та української оборони

Зеленський і Ердоган обговорили питання повернення полонених, підтримку зернового коридору та української оборони

Київ • УНН

 • 37820 перегляди

Зеленський і Ердоган обговорили співпрацю в галузі оборони, безпеку Чорного моря та зміцнення глобальної продовольчої безпеки через морський експортний коридор України. Вони також зосередилися на Формулі миру та поверненні українських в'язнів.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Президентом Туреччини  Реджеп Тайїпом Ердоганом. Про що говорили політики пише УНН із посиланням на телеграм українського глави держави.

Як і завжди, кожен день цього тижня ми використовуємо для активізації нашої міжнародної роботи, щоб цей рік уже від перших тижнів почав давати результати. Я подякував Президенту Ердогану за досягнутий рівень нашої співпраці в багатьох сферах, зокрема і в оборонній. Ми маємо спільні проєкти – вже успішні, і цього року мусимо зробити ще більше для посилення наших держав, наших народів.

– розповів Президент України.

Деталі

Зеленський зазначив, що багато в чому саме від українсько-турецької співпраці залежить і безпека у Чорному морі та й глобально – продовольча безпека.

Він подякував Президенту Ердогану особисто, і всій Туреччині за підтримку морського експортного коридору з України.

Станом на сьогодні від початку роботи коридору через нього вже проведено понад 14 мільйонів тонн вантажів – це майже пів тисячі суден. Дуже важливий результат – і економічний, і безпековий, геополітичний. Ми демонструємо, що можемо повертати безпеку нашому регіону попри всі наявні загрози. Бачимо, як сила нашого партнерства додає сили всьому нашому регіону.  

– сказав Зеленський.

Український глава держави також обговорив із турецьким колегою роботу щодо Формули миру. Зеленський запросив представника Туреччини на зустріч на рівні радників, що відбудеться у Давосі в січні. Ердоган дав свою згоду

Зеленський також нагадав, що окремий пункт Формули миру – повернення всіх полонених і депортованих. Він висловив сподівання, що Туреччина сприятиме цьому процесу.

Повернення українських дітей, які були викрадені росіянами. Повернення полонених та всіх тих, проти кого репресії на окупованій території, зокрема в Криму. Дуже важливе посередництво Туреччини, щоб можна було звільнити і кримських татар, і всіх інших – дорослих і дітей, воїнів і цивільних, яких утримують у російській неволі.  

– наголосив Зеленський
Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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