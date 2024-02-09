Посевная-2024: резкого уменьшения площади посева не ожидается, но есть вопросы к качеству пшеницы

Украина ожидает, что посевная площадь в 2024 году будет такой же, как и в прошлом году, в худшем случае может произойти небольшое снижение. Однако, есть опасения относительно качества пшеницы. Об этом сказал министр сельского хозяйства Николай Сольский агентству Reuters, пишет УНН.

Детали

"Я не ожидаю резких изменений в плане посевных площадей. Если площадь посева и уменьшится, то это будет очень незначительное снижение", - сказал Сольский в интервью, предоставив первый официальный прогноз на посевную 2024 года.

Как сообщается, под урожай 2023 года украинские фермеры посеяли 12,75 млн га яровых культур, в том числе 5,7 млн га различных зерновых. В частности 4 миллиона гектаров кукурузы, 5,3 миллиона гектаров подсолнечника и 1,78 миллиона гектаров сои.

Сольский отметил, что прошлой осенью фермеры засеяли меньшую площадь озимой пшеницы из-за плохой погоды.

"Увеличение общей площади посева точно не будет. Я допускаю ее сокращение, и сразу возникает вопрос, что же тогда сеять? У нас есть только три варианта - подсолнечник, соя и кукуруза", - сказал министр.

По его словам, фермеры будут пытаться увеличить посевные площади под сою, но серьезным препятствием может стать нехватка качественных семян сои. Он также отметил, что относительно низкие цены на семена подсолнечника и обязательный севооборот не позволят в будущем увеличить посевные площади под подсолнечник.

В 2023 году Украина собрала около 28,7 млн тонн кукурузы, обмолотив почти 91% посевных площадей. Некоторое количество кукурузы все еще остается неубранной на полях.

Дополнение

По словам Сольского, нехватка средств, вызванная войной, и трудности с экспортом заставили фермеров экономить и использовать семена пшеницы более низкого качества.

Он отметил, озимая пшеница пережила зиму без серьезных повреждений, но качество будущего урожая остается неясным.

"Есть одна проблема - мне кажется, что наши семена становятся все хуже и хуже. Мне кажется, что фермеры экономят на семенах озимой пшеницы... и (это) одна из причин худшего качества пшеницы", - сказал министр.

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