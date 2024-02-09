Польский министр об импорте из Украины: необходима полная блокада в отдельных сферах, будем обращаться к ЕК с предложениями
Киев • УНН
Министр сельского хозяйства Польши заявил, что может понадобиться полная блокада определенных видов импорта из Украины и предложит Европейской Комиссии лимиты на импорт.
Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский заявил, что у фермеров, которые протестуют против наплыва товаров из Украины есть законные основания для беспокойства. По его словам в некоторых сферах понадобится полная блокада. С соответствующими предложениями Польша будет обращаться в Европейскую комиссию. Об этом он сказал в эфире Польского радио, пишет УНН.
У фермеров есть законные основания для беспокойства, требования ограничить чрезмерный приток товаров из Украины, а также из других неевропейских рынков, на территорию ЕС, включая Польшу, в частности
Как он пояснил, Польша и другие приграничные страны "больше всего пострадали" от решения ЕС либерализовать торговлю, открыть ЕС для притока товаров из Украины без пошлин и квот.
Это должно было стать формой помощи Украине. Мы понимаем помощь, поляки оказали ее очень сильно и от чистого сердца (...) мы ведем двусторонние переговоры с Украиной о том, что мы хотим установить определенные квоты, объемы, которые мы будем контролировать. Если какого-то товара будет слишком много, тогда будет блокада", - сказал министр.
По его словам, протесты польских, французских и немецких фермеров были "очень важны для оказания давления на ЕК".
"Мы провели встречу с представителями всех профсоюзов и фермерских организаций, с представителями фермерского самоуправления, чтобы эти протесты были наименее обременительными для граждан, но при этом содержательно объясняли, почему они протестуют. Это связано с их сложным экономическим положением", - отметил Секерский.
Министр подчеркнул, что в некоторых сферах потребуется полная блокада импорта, как, например, в случае с зерновыми.
Возможно, она будет нужна по сахару, мясу птицы - мы анализируем это. Мы обратимся к ЕК с предложениями, но мы также хотим установить это в отношениях с Украиной
Напомним
Польские протестующие сегодня заблокировали движение с польской стороны границы в направлении пункта пропуска "Медика-Шегини" пока для всех категорий транспорта.
Польский министр об импорте из Украины: необходима полная блокада в отдельных сферах, будем обращаться к ЕК с предложениями
Министр сельского хозяйства Польши заявил, что может понадобиться полная блокада определенных видов импорта из Украины и предложит Европейской Комиссии лимиты на импорт.
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