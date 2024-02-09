Польський міністр про імпорт з України: необхідна повна блокада в окремих сферах, будемо звертатись до ЄК із пропозиціями

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський заявив, що у фермерів, які протестують проти напливу товарів з України є законні підстави для занепокоєння. За його словами у деяких сферах знадобиться повна блокада. З відповідними пропозиціями Польща буде звертатись до Європейської комісії. Про це він сказав в ефірі Польського радіо, пише УНН.

У фермерів є законні підстави для занепокоєння, вимоги обмежити надмірний приплив товарів з України, а також з інших неєвропейських ринків, на територію ЄС, включно з Польщею, зокрема

Як він пояснив, Польща та інші прикордонні країни "найбільше постраждали" від рішення ЄС лібералізувати торгівлю, відкрити ЄС для припливу товарів з України без мит і квот.

Це мало стати формою допомоги Україні. Ми розуміємо допомогу, поляки надали її дуже сильно і від чистого серця (...) ми ведемо двосторонні переговори з Україною про те, що ми хочемо встановити певні квоти, обсяги, які ми будемо контролювати. Якщо якогось товару буде занадто багато, тоді буде блокада", - сказав міністр.

За його словами, протести польських, французьких і німецьких фермерів були "дуже важливі для чинення тиску на ЄК".

"Ми провели зустріч із представниками всіх профспілок і фермерських організацій, із представниками фермерського самоврядування, щоб ці протести були найменш обтяжливими для громадян, але при цьому змістовно пояснювали, чому вони протестують. Це пов'язано з їхнім складним економічним становищем", - зазначив Секерський.

Міністр підкреслив, що в деяких сферах буде потрібна повна блокада імпорту, як, наприклад, у випадку із зерновими.

Можливо, вона буде потрібна щодо цукру, м'яса птиці - ми аналізуємо це. Ми звернемося до ЄК із пропозиціями, але ми також хочемо встановити це у відносинах з Україною