Польські протестувальники заблокували рух на "Шегинях" для усього транспорту - прикордонники
Київ • УНН
Польські фермери заблокували дорогу до прикордонного переходу Медика-Шегині з польського боку, зупинивши рух в обох напрямках, близько 100 осіб та 50 транспортних засобів на знак протесту.
Польські протестувальники заблокували рух з польського боку кордону у напрямку пункту пропуску "Медика-Шегині" наразі для всіх категорій транспорту. Про це речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Станом на зараз, за інформацією, яку ми маємо від польських прикордонників, розпочалися дії з блокування у напрямку пункту пропуску "Шегині", з польського боку – це ПП "Медика". Близько ста осіб і близько 50 транспортних засобів заблокували під'їзний шлях до кордону…
За його словами, наразі не відбувається руху ні на виїзд з Польщі, ні на в'їзд в Польщу, як для вантажівок, так й для легкових автівок та автобусів.
"Заблокували для всіх категорій транспорту рух", - зазначив Демченко.
Окрім того, він зазначив, що по інших двох напрямках - "Ягодин" та "Рава-Руська" - станом на зараз від польських колег не було інформації про початок дій з блокування
"Але не виключено, що вони почнуться о 10:00 за польським часом, тобто об 11:00", - додав Демченко.
Доповнення
ДПСУ 8 лютого повідомляла, що сьогодні з 10:00 почнеться блокування руху на напрямку трьох ПП - "Ягодин", "Шегині", "Рава-Руська".