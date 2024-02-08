ДПСУ попередила про укладення руху вантажівок через кордон з Польщею та Угорщиною
Київ • УНН
Рух вантажівок на прикордонних переходах з Польщею та Угорщиною буде ускладнено через заплановані протести фермерів у цих країнах.
Через страйк фермерів з 9 лютого очікується укладення руху вантажівок на кордоні з Польщею та Угорщиною на автошляху до ПП "Захонь" й 12 лютого через ПП "Устилуг" та "Угринів". Про це УНН повідомляє з посиланням на Держприкордонслужбу.
За попередньою інформацією, 9 лютого о 10.00 розпочнеться страйк польських фермерів на ділянках, що межують з українськими пунктами пропуску "Ягодин", "Рава-Руська" та "Шегині"
Повідомляється, що протестувальники налаштовані пропускати по одній вантажівці на годину в пунктах пропуску "Ягодин" та "Шегині", у напрямку пункту пропуску "Рава-Руська" – по дві. Гуманітарний вантаж, автобуси пропускатимуть безперешкодно.
Окрім того, інформує ДПСУ, що ускладнення руху для вантажівок через пункти пропуску "Устилуг" та "Угринів" можливе з 12 лютого. Пропуск транспорту здійснюватиметься по три вантажівки на годину.
Також угорські прикордонники попереджають про акції протесту фермерів 9 лютого на автошляху до пункту пропуску "Захонь", що навпроти українського "Чоп (Тиса)". Зазначається, що попередньо, учасники акції не блокуватимуть пропуск автотранспорту.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що польські фермери планують на місяць заблокувати пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ". Зазначається, що протестувальники планують пропускати всі автобуси та та по 1 вантажному транспортному засобу в обох напрямках протягом години. Водночас буде здійснюватися безперешкодний пропуск гуманітарної допомоги та цистерн з паливом на вʼїзд в Україну.
В Італії тривають фермерські протести: аграрії вимагають посилення регулювання імпорту07.02.24, 16:42 • 68816 переглядiв