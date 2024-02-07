В Італії тривають фермерські протести: аграрії вимагають посилення регулювання імпорту
Київ • УНН
Італійські фермери протестують у Римі з тракторами, вимагаючи посилення регулювання імпорту. Аграрії вказують, що за минулий рік їх прибуток впав на 70% через зростання вартості технічних засобів і витрат, пов'язаних з машинами.
Італійські фермери, які вже протестують у Римі, сподіваються, що до кінця тижня до столиці прибудуть близько 2 тис. тракторів, які готові взяти участь у демонстрації. Основна вимога італійських аграріїв - посилення регулювання імпорту. Про це повідомляє Euronews, пише УНН.
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Як пише видання, італійські фермери заявляють, що сільськогосподарський сектор, який раніше вважався сильною стороною італійської економіки, вже не такий прибутковий як раніше.
Фермери також незадоволені політикою ЄС по захисту навколишнього середовища та сприймають дешевий іноземний імпорт як нечесну конкуренцію.
"Основна вимога італійських аграріїв - посилення регулювання імпорту. Скасування мита на українську продукцію внаслідок війни різко скоротило їхній прибуток", - зазначає видання.
Фермери вказують, що за минулий рік їх прибуток впав на 70% через зростання вартості технічних засобів і витрат, пов'язаних з машинами. Більшість фермерів прибули з Італії. Декому з них знадобилося понад 10 годин, щоб дістатися сюди.
Протестувальники сподіваються, що до кінця тижня до столиці прибудуть близько 2 тис. тракторів, які готові взяти участь у демонстрації.
Нагадаємо
Десятки італійських фермерів 30 січня провели демонстрацію з тракторами недалеко від Мілана.