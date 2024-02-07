В Италии продолжаются фермерские протесты: аграрии требуют ужесточения регулирования импорта

Итальянские фермеры, которые уже протестуют в Риме, надеются, что до конца недели в столицу прибудут около 2 тыс. тракторов, которые готовы принять участие в демонстрации. Основное требование итальянских аграриев - ужесточение регулирования импорта. Об этом сообщает Euronews, пишет УНН.

Детали

Как пишет издание, итальянские фермеры заявляют, что сельскохозяйственный сектор, который ранее считался сильной стороной итальянской экономики, уже не так прибылен как раньше.

Фермеры также недовольны политикой ЕС по защите окружающей среды и воспринимают дешевый иностранный импорт как нечестную конкуренцию.

"Основное требование итальянских аграриев - ужесточение регулирования импорта. Отмена пошлины на украинскую продукцию в результате войны резко сократила их прибыль", - отмечает издание.

Фермеры указывают, что за прошлый год их прибыль упала на 70% из-за роста стоимости технических средств и расходов, связанных с машинами. Большинство фермеров прибыли из Италии. Некоторым из них понадобилось более 10 часов, чтобы добраться сюда.

Протестующие надеются, что до конца недели в столицу прибудут около 2 тыс. тракторов, которые готовы принять участие в демонстрации.

Напомним

Десятки итальянских фермеров 30 января провели демонстрацию с тракторами недалеко от Милана.