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Польські фермери планують на місяць заблокувати пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ"

Польські фермери планують на місяць заблокувати пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ"

Київ • УНН

 • 21409 перегляди

Польські фермери планують заблокувати пункт пропуску Дорогуськ-Ягодин на польсько-українському кордоні 9 лютого з 11:00 на знак протесту. Протест попередньо триватиме до 9 березня

У п'ятницю, 9 лютого, польські фермери планують заблокувати пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин". Про це повідомляє Державна митна служба України, передає УНН.

Деталі 

За попередньою інформацією польської сторони, місцеві фермери планують розпочати страйк в окремих пунктах пропуску на польсько-українському кордоні вранці 9 лютого.

Наразі польські митники поінформували про те, що блокування пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" має розпочатися об 11:00 год. за київським часом 9 лютого із використанням сільськогосподарської техніки. Акція протесту погоджена місцевою владою до 9 березня 2024 року

- резюмували в митній службі.

Зазначається, що протестувальники планують пропускати всі автобуси та та по 1 вантажному транспортному засобу в обох напрямках протягом години.

Водночас буде здійснюватися безперешкодний пропуск гуманітарної допомоги та цистерн з паливом на вʼїзд в Україну.

Польські фермери знову планують блокувати кордон з Україною: що відомо 02.02.24, 13:30 • 66890 переглядiв

Доповнення

У Держаній митній службі наразі уточнюють інформацію щодо ймовірного блокування інших пунктів пропуску.

Після отримання офіційного підтвердження блокування польсько-українського кордону додатково поінформуємо про ситуацію у пунктах пропуску

- додали у відомстві.

Нагадаємо

На 9 лютого також анонсовані протести угорських фермерів. Вони планують провести свою акцію на кордоні з Україною поблизу міста Захонь.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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