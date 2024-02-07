Польські фермери планують на місяць заблокувати пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ"
Київ • УНН
Польські фермери планують заблокувати пункт пропуску Дорогуськ-Ягодин на польсько-українському кордоні 9 лютого з 11:00 на знак протесту. Протест попередньо триватиме до 9 березня
У п'ятницю, 9 лютого, польські фермери планують заблокувати пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин". Про це повідомляє Державна митна служба України, передає УНН.
Деталі
За попередньою інформацією польської сторони, місцеві фермери планують розпочати страйк в окремих пунктах пропуску на польсько-українському кордоні вранці 9 лютого.
Наразі польські митники поінформували про те, що блокування пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" має розпочатися об 11:00 год. за київським часом 9 лютого із використанням сільськогосподарської техніки. Акція протесту погоджена місцевою владою до 9 березня 2024 року
Зазначається, що протестувальники планують пропускати всі автобуси та та по 1 вантажному транспортному засобу в обох напрямках протягом години.
Водночас буде здійснюватися безперешкодний пропуск гуманітарної допомоги та цистерн з паливом на вʼїзд в Україну.
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У Держаній митній службі наразі уточнюють інформацію щодо ймовірного блокування інших пунктів пропуску.
Після отримання офіційного підтвердження блокування польсько-українського кордону додатково поінформуємо про ситуацію у пунктах пропуску
Нагадаємо
На 9 лютого також анонсовані протести угорських фермерів. Вони планують провести свою акцію на кордоні з Україною поблизу міста Захонь.