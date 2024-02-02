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Угорські фермери анонсували нові протести на кордоні з Україною

Угорські фермери анонсували нові протести на кордоні з Україною

Київ • УНН

 • 24097 перегляди

Наступного тижня угорські фермери планують провести акцію протесту на кордоні з Україною проти продовження преференційного торговельного режиму ЄС для Києва.

Наступного тижня угорські фермери готуються протестувати на кордоні з Україною проти продовження Євросоюзом пільгового режиму торгівлі з Україною. Про це заявив керівник Асоціації об’єднань угорських фермерів (Magosz) Іштван Якаб, передає Telex, пише УНН.

Деталі

За словами Якаба, аграрії невдоволені планами Єврокомісії продовжити призупинення імпортних квот і мит для українського експорту до ЄС, тому що їм доведеться конкурувати з продукцією, виробництво якої "не має враховувати ніякі вимоги ЄС". 

Зазначається, що акція протесту планується на наступну п'ятницю, 9 лютого,  на кордоні з Україною поблизу міста Захонь.

Спілка заявила, що фермери "підтримують угорський уряд, який захищає їхні інтереси від Брюсселя". 

Доповнення

У виданні зауважили, що міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь заявив, що його країна планує зберегти свою національну заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України.

Угорський урядовець підкреслив, що пропозиція Єврокомісії щодо продовження режиму пільгової торгівлі з Україною "не пропонує ніяких рішень" у питанні українського зерна.

Нагадаємо

Європейська комісія запропонувала продовжити призупинення ввізних мит та квот на український експорт до ЄС ще на один рік, одночасно запропонувавши заходи для захисту чутливої сільськогосподарської продукції ЄС.

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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