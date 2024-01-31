Єврокомісія запропонувала продовжити на рік безмитну торгівлю з Україною, але з "захистом" для фермерів у ЄС

Європейська комісія сьогодні запропонувала продовжити призупинення імпортних мит і квот на український експорт до ЄС ще на один рік, одночасно запропонувавши заходи для пом'якшення можливого впливу цього на фермерів у ЄС, повідомили у євроінституції у середу, пише УНН.

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"Сьогодні Єврокомісія запропонувала продовжити призупинення імпортних мит і квот на український експорт до ЄС ще на один рік, одночасно посиливши захист чутливої сільськогосподарської продукції ЄС", - ідеться у повідомленні.

Як зазначила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, "ЄС продовжує підтримувати Україну та Молдову".

Сьогодні ми поновлюємо спеціальні торгові заходи, які є життєво важливими для підтримки економіки України та Молдови. У той же час ми пропонуємо заходи безпеки для пом'якшення впливу цих заходів на фермерів ЄС - написала фон дер Ляєн у X.

Ці автономні торгові заходи (АТМ) діють з червня 2022 року. Як вказали у Єврокомісії, це робиться відповідно до зобов'язань ЄС підтримувати Україну "стільки, скільки потрібно".

При цьому Європейська комісія запропонувала заходи щодо обмеження імпорту сільськогосподарської продукції з України у разі "збоїв" на ринку ЄС.

"Хоча основною метою АТМ є підтримка України, ці заходи також враховують чутливі питання фермерів ЄС та інших зацікавлених сторін. З цією метою, а також з огляду на значне зростання імпорту деяких сільськогосподарських продуктів з України до ЄС у 2022 та 2023 роках, оновлені АТМ містять посилений механізм захисту. Це гарантує можливість швидких заходів щодо виправлення ситуації у разі значних збоїв на ринку ЄС або на ринках однієї чи кількох держав-членів", - ідеться у заяві Єврокомісії.

Як повідомляється, для "найбільш чутливих продуктів" – м’яса птиці, яєць і цукру – передбачено "екстрене гальмування, яке стабілізувало б імпорт на рівні середнього обсягу імпорту в 2022 і 2023 роках". "Це означає, що якщо імпорт цих продуктів перевищуватиме ці обсяги, мита будуть відновлені, аби забезпечити, щоб обсяги імпорту суттєво не перевищували показники попередніх років", - зазначили у Єврокомісії.

"Пропозиції тепер будуть розглянуті Європейським парламентом та Єврорадою. Мета полягає в тому, щоб забезпечити плавний перехід від нинішнього режиму АТМ до нового на момент закінчення терміну чинності чинного режиму 5 червня 2024 року для України та 24 липня 2024 року для Молдови", - ідеться у повідомленні.

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