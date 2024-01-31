Єврокомісія запропонувала продовжити на рік безмитну торгівлю з Україною, але з "захистом" для фермерів у ЄС
Київ • УНН
Європейська комісія запропонувала продовжити призупинення ввізних мит та квот на український експорт до ЄС ще на один рік, одночасно запропонувавши заходи для захисту чутливої сільськогосподарської продукції ЄС.
Європейська комісія сьогодні запропонувала продовжити призупинення імпортних мит і квот на український експорт до ЄС ще на один рік, одночасно запропонувавши заходи для пом'якшення можливого впливу цього на фермерів у ЄС, повідомили у євроінституції у середу, пише УНН.
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"Сьогодні Єврокомісія запропонувала продовжити призупинення імпортних мит і квот на український експорт до ЄС ще на один рік, одночасно посиливши захист чутливої сільськогосподарської продукції ЄС", - ідеться у повідомленні.
Як зазначила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, "ЄС продовжує підтримувати Україну та Молдову".
Сьогодні ми поновлюємо спеціальні торгові заходи, які є життєво важливими для підтримки економіки України та Молдови. У той же час ми пропонуємо заходи безпеки для пом'якшення впливу цих заходів на фермерів ЄС
Ці автономні торгові заходи (АТМ) діють з червня 2022 року. Як вказали у Єврокомісії, це робиться відповідно до зобов'язань ЄС підтримувати Україну "стільки, скільки потрібно".
При цьому Європейська комісія запропонувала заходи щодо обмеження імпорту сільськогосподарської продукції з України у разі "збоїв" на ринку ЄС.
"Хоча основною метою АТМ є підтримка України, ці заходи також враховують чутливі питання фермерів ЄС та інших зацікавлених сторін. З цією метою, а також з огляду на значне зростання імпорту деяких сільськогосподарських продуктів з України до ЄС у 2022 та 2023 роках, оновлені АТМ містять посилений механізм захисту. Це гарантує можливість швидких заходів щодо виправлення ситуації у разі значних збоїв на ринку ЄС або на ринках однієї чи кількох держав-членів", - ідеться у заяві Єврокомісії.
Як повідомляється, для "найбільш чутливих продуктів" – м’яса птиці, яєць і цукру – передбачено "екстрене гальмування, яке стабілізувало б імпорт на рівні середнього обсягу імпорту в 2022 і 2023 роках". "Це означає, що якщо імпорт цих продуктів перевищуватиме ці обсяги, мита будуть відновлені, аби забезпечити, щоб обсяги імпорту суттєво не перевищували показники попередніх років", - зазначили у Єврокомісії.
"Пропозиції тепер будуть розглянуті Європейським парламентом та Єврорадою. Мета полягає в тому, щоб забезпечити плавний перехід від нинішнього режиму АТМ до нового на момент закінчення терміну чинності чинного режиму 5 червня 2024 року для України та 24 липня 2024 року для Молдови", - ідеться у повідомленні.
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