"Поки ми не налагодимо двосторонні відносини": голова Мінсільгоспу Польщі відповів, як довго може діяти ембарго на українську продукцію

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сєкєрський, говорячи про питання торгівлі з Україною, заявив, що поки не налагодять двосторонні відносини, скасувати ембарго не можуть, пише УНН з посиланням на Wiadomości Rolnicze Polska.

Польський міністр відповів на запитання, чи розглядає уряд можливість введення односторонніх обмежень на імпорт з України, якщо рішення Єврокомісії, яка може ухвалити рішення про продовження правил лібералізації торгівлі з Україною вже цього тижня, буде недостатнім.

Прем'єр-міністр Туск під час свого перебування у Брюсселі досить чітко сказав, що нам потрібно це налагодити, нам потрібно досягти угоди на партнерській основі, що ми допомагаємо Україні, але наші фермери не можуть зазнавати таких втрат. І поки ми не налагодимо наші двосторонні відносини, включаючи певну координацію з Європейською комісією, оскільки Європейська комісія відповідає за торгівлю в Європейському Союзі та торговельні відносини з різними країнами, ми не можемо зняти блокаду чи скасувати ембарго. Але за межами ембарго є цукор, птиця, яйця, фрукти, дуже чутливі сфери. Ми спостерігаємо за цим, є ще один етап двосторонніх переговорів - відповів Сєкєрський.

Польща анонсувала переговори з Україною щодо експортних ліцензій, ембарго поки в силі