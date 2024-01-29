"Пока мы не наладим двусторонние отношения": глава Минсельхоза Польши ответил, как долго может действовать эмбарго на украинскую продукцию

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский, говоря о вопросах торговли с Украиной, заявил, что пока не наладят двусторонние отношения, отменить эмбарго не могут, пишет УНН со ссылкой на Wiadomości Rolnicze Polska.

Польский министр ответил на вопрос, рассматривает ли правительство возможность введения односторонних ограничений на импорт из Украины, если решение Еврокомиссии, которая может принять решение о продлении правил либерализации торговли с Украиной уже на этой неделе, будет недостаточным.

Премьер-министр Туск во время своего пребывания в Брюсселе достаточно четко сказал, что нам нужно это наладить, нам нужно достичь соглашения на партнерской основе, что мы помогаем Украине, но наши фермеры не могут нести такие потери. И пока мы не наладим наши двусторонние отношения, включая определенную координацию с Европейской комиссией, поскольку Европейская комиссия отвечает за торговлю в Европейском Союзе и торговые отношения с различными странами, мы не можем снять блокаду или отменить эмбарго. Но за пределами эмбарго есть сахар, птица, яйца, фрукты, очень чувствительные сферы. Мы наблюдаем за этим, есть еще один этап двусторонних переговоров - ответил Секерский.

Польша анонсировала переговоры с Украиной по экспортным лицензиям, эмбарго пока в силе