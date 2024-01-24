Польша анонсировала переговоры с Украиной по экспортным лицензиям, эмбарго пока в силе

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский заявил, что через несколько дней Польша начнет технические переговоры с Украиной по экспортным лицензиям, но начало переговоров не означает отмену эмбарго, пишет УНН со ссылкой на Polskie Radio 24.

Детали

Глава Минисельхоза страны заявил, что сертификаты, созданные по образцу тех, которые Румыния и Болгария согласовали с Украиной, ограничат чрезмерный приток товаров в Польшу и направлены на прекращение спора по торговле между Варшавой и Киевом.

Наши эксперты из Минисельхоза будут общаться со специалистами Минагрополитики Украины и обсуждать продукт за продуктом. Будут лицензии, которые будут определять объем экспорта, и в этих лицензиях также будет указан получатель и куда идет товар. Мы хотим это немного формализовать, но в то же время это организовало бы торговые потоки. Мы также были бы владельцами этих лицензий и проверяли бы въезд этих товаров в Польшу - сказал министр сельского хозяйства Польши.

Секерский отметил, что начало переговоров не означает отмену эмбарго. Пока что оно будет оставаться в силе.

"Пока мы не договоримся о двусторонних правилах относительно потока товаров, эмбарго не будет снято. Только тогда, когда мы договоримся и договоримся об определенных вещах, мы будем говорить о снятии эмбарго", - сказал Секерский.

Польские фермеры сегодня выйдут на масштабные протесты против украинского импорта