Польща анонсувала переговори з Україною щодо експортних ліцензій, ембарго поки в силі
Київ • УНН
Польща має намір розпочати технічні переговори з Україною щодо експортних ліцензій, але це не означає скасування торговельного ембарго, заявив польський міністр сільського господарства Чеслав Сєкерський.
Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сєкєрський заявив, що за кілька днів Польща розпочне технічні переговори з Україною щодо експортних ліцензій, але початок переговорів не означає скасування ембарго, пише УНН з посиланням на Polskie Radio 24.
Деталі
Очільник Мінісільгоспу країни заявив, що сертифікати, створені за зразком тих, які Румунія та Болгарія погодили з Україною, обмежать надмірний приплив товарів до Польщі та спрямовані на припинення суперечки щодо торгівлі між Варшавою та Києвом.
Наші експерти з Мінісільгоспу спілкуватимуться з фахівцями Мінагрополітики України і обговорюватимуть продукт за продуктом. Будуть ліцензії, які визначатимуть обсяг експорту, і в цих ліцензіях також буде вказано одержувача і куди йде товар. Ми хочемо це трохи формалізувати, але водночас це організувало б торгові потоки. Ми також були б власниками цих ліцензій і перевіряли б в'їзд цих товарів до Польщі
Сєкєрський зазначив, що початок переговорів не означає скасування ембарго. Поки що він залишатиметься в силі.
"Поки ми не домовимося про двосторонні правила щодо потоку товарів, ембарго не буде знято. Лише тоді, коли ми домовимось і домовимося про певні речі, ми будемо говорити про зняття ембарго", – сказав Сєкєрський.
Польскі фермери сьогодні вийдуть на масштабні протести проти українського імпорту24.01.24, 10:39 • 62510 переглядiв