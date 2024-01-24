Польща анонсувала переговори з Україною щодо експортних ліцензій, ембарго поки в силі

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сєкєрський заявив, що за кілька днів Польща розпочне технічні переговори з Україною щодо експортних ліцензій, але початок переговорів не означає скасування ембарго, пише УНН з посиланням на Polskie Radio 24.

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Очільник Мінісільгоспу країни заявив, що сертифікати, створені за зразком тих, які Румунія та Болгарія погодили з Україною, обмежать надмірний приплив товарів до Польщі та спрямовані на припинення суперечки щодо торгівлі між Варшавою та Києвом.

Наші експерти з Мінісільгоспу спілкуватимуться з фахівцями Мінагрополітики України і обговорюватимуть продукт за продуктом. Будуть ліцензії, які визначатимуть обсяг експорту, і в цих ліцензіях також буде вказано одержувача і куди йде товар. Ми хочемо це трохи формалізувати, але водночас це організувало б торгові потоки. Ми також були б власниками цих ліцензій і перевіряли б в'їзд цих товарів до Польщі - сказав міністр сільського господарства Польщі.

Сєкєрський зазначив, що початок переговорів не означає скасування ембарго. Поки що він залишатиметься в силі.

"Поки ми не домовимося про двосторонні правила щодо потоку товарів, ембарго не буде знято. Лише тоді, коли ми домовимось і домовимося про певні речі, ми будемо говорити про зняття ембарго", – сказав Сєкєрський.

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