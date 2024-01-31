Еврокомиссия предложила продлить на год беспошлинную торговлю с Украиной, но с "защитой" для фермеров в ЕС

Европейская комиссия сегодня предложила продлить приостановление импортных пошлин и квот на украинский экспорт в ЕС еще на один год, одновременно предложив меры для смягчения возможного влияния этого на фермеров в ЕС, сообщили в евроинституте в среду, пишет УНН.

Детали

"Сегодня Еврокомиссия предложила продлить приостановление импортных пошлин и квот на украинский экспорт в ЕС еще на один год, одновременно усилив защиту чувствительной сельскохозяйственной продукции ЕС", - говорится в сообщении.

Как отметила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, "ЕС продолжает поддерживать Украину и Молдову".

Сегодня мы возобновляем специальные торговые меры, которые являются жизненно важными для поддержки экономики Украины и Молдовы. В то же время мы предлагаем меры безопасности для смягчения влияния этих мер на фермеров ЕС - написала фон дер Ляйен в X.

Эти автономные торговые мероприятия (АТМ) действуют с июня 2022 года. Как указали в Еврокомиссии, это делается в соответствии с обязательствами ЕС поддерживать Украину "столько, сколько нужно".

При этом Европейская комиссия предложила меры по ограничению импорта сельскохозяйственной продукции из Украины в случае сбоев на рынке ЕС.

"Хотя основной целью АТМ является поддержка Украины, эти меры также учитывают чувствительные вопросы фермеров ЕС и других заинтересованных сторон. С этой целью, а также учитывая значительный рост импорта некоторых сельскохозяйственных продуктов из Украины в ЕС в 2022 и 2023 годах, обновленные АТМ содержат усиленный механизм защиты. Это гарантирует возможность быстрых мер по устранению ситуации в случае значительных сбоев на рынке ЕС или на рынках одного или нескольких государств-членов", - говорится в заявлении Еврокомиссии.

Как сообщается, для "наиболее чувствительных продуктов" – мяса птицы, яиц и сахара – предусмотрено "экстренное торможение, которое стабилизировало бы импорт на уровне среднего объема импорта в 2022 и 2023 годах". "Это значит, что если импорт этих продуктов будет превышать эти объемы, пошлины будут возобновлены, чтобы обеспечить, чтобы объемы импорта не превышали показатели предыдущих лет существенно", - отметили в Еврокомиссии.

"Предложения теперь будут рассмотрены Европейским парламентом и Евросоветом. Цель состоит в том, чтобы обеспечить плавный переход от нынешнего режима АТМ к новому на момент истечения срока действующего режима 5 июня 2024 года для Украины и 24 июля 2024 года для Молдовы", - говорится в сообщении.

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