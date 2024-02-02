Венгерские фермеры анонсировали новые протесты на границе с Украиной

На следующей неделе венгерские фермеры готовятся протестовать на границе с Украиной против продления Евросоюзом льготного режима торговли с Украиной. Об этом заявил руководитель Ассоциации объединений венгерских фермеров (Magosz) Иштван Якаб, передает Telex, пишет УНН.

Детали

По словам Якаба, аграрии недовольны планами Еврокомиссии продлить приостановление импортных квот и пошлин для украинского экспорта в ЕС, потому что им придется конкурировать с продукцией, производство которой "не должно учитывать никакие требования ЕС".

Отмечается, что акция протеста планируется на следующую пятницу, 9 февраля, на границе с Украиной вблизи города Захонь.

Союз заявил, что фермеры "поддерживают венгерское правительство, которое защищает их интересы от Брюсселя".

Дополнение

В издании отметили, что министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что его страна планирует сохранить свой национальный запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины.

Венгерский чиновник подчеркнул, что предложение Еврокомиссии о продлении режима льготной торговли с Украиной "не предлагает никаких решений" в вопросе украинского зерна.

Напомним

Европейская комиссия предложила продлить приостановление ввозных пошлин и квот на украинский экспорт в ЕС еще на один год, одновременно предложив меры для защиты чувствительной сельскохозяйственной продукции ЕС.

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