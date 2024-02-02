Венгерские фермеры анонсировали новые протесты на границе с Украиной
На следующей неделе венгерские фермеры планируют провести акцию протеста на границе с Украиной против продления преференциального торгового режима ЕС для Киева.
На Волыни перевернулся автобус с 8 пассажирами: одну пострадавшую госпитализировали
Автобус, перевозивший 8 пассажиров, перевернулся возле села Погиньки в Волынской области, в результате чего пострадал один пассажир, которого госпитализировали, сообщает местная полиция.
На аэродроме "Бельбек" в Крыму было поражено по меньшей мере три самолета рф - Игнат
Поражены по меньшей мере три российских самолета на аэродроме Бельбек в оккупированном Крыму, сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции должно проверить Наталью Рудуху на наличие конфликта интересов, связанного с ее должностью заместителя директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц и предыдущими должностями в банках, которые впоследствии были признаны неплатежеспособными и ликвидированы.
Зеленский принял главу МИД Канады: обсудили гарантии безопасности для Украины
Зеленский встретился с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины, реализацию Формулы мира, гарантии безопасности и коалицию по возвращению похищенных украинских детей.
россияне обстреляли Херсон из авиации: ранена 73-летняя женщина, есть значительные разрушения
В результате авиаудара повреждены многоэтажные и частные дома в центре города. Мрочко добавил, что сейчас информация о последствиях авиаудара уточняется.
Правительство Туска намерено отменить судебные дела против политик ЕС по изменению климата
Польша отзовет иски против политики ЕС по изменению климата, поданные предыдущим правительством партии "Право и справедливость".
Уничтожение российского "ивановца": в катер шесть раз попали надводные дроны - Буданов
российский ракетный катер "ивановец" был уничтожен Украиной после шести прямых попаданий украинских надводных беспилотников "Magura V5", которыми руководило подразделение беспилотников ГУР.
Канада ввела 2800 санкций против россии в ответ на ее вторжение в Украину - глава МИД страны
Канада ввела многочисленные санкции против россии и россиян из-за их вторжения в Украину. В частности, канадцы заморозили банковские счета, касающиеся компании олигарха абрамовича.
НБУ: за год банки нарастили выдачу налички из касс на 11,5%
Объем кассовых оборотов банков в Украине увеличился в 2023 году: поступления и выдачи наличных в банках выросли на 13,6% и 11,5% соответственно благодаря восстановлению экономики.