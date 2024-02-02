Польские фермеры снова планируют блокировать границу с Украиной: что известно

Польские фермеры анонсировали новые протесты на границе с Украиной. Они заявили, что недовольны решением Европейской комиссии по продлению "экономического безвиза" для Украины. Об этом сообщает профсоюз фермеров "Солидарность", пишет УНН.

Позиция Брюсселя (относительно Украины - ред.) является неприемлемой для всего нашего аграрного сообщества. Кроме того, пассивность польских властей и декларации о сотрудничестве с Еврокомиссией и заявления о соблюдении всех решений Еврокомиссии по импорту сельскохозяйственной продукции и продуктов питания из Украины не оставляет нам другого выбора, кроме как объявить всеобщую забастовку - говорится в сообщении профсоюза фермеров

Фермеры анонсировали блокады всех польских пограничных переходов с Украиной, вместе с блокированием дорог и автомагистралей в отдельных воеводствах с 9 февраля 2024 года в 10.00 утра.

Забастовка митингующих, как сообщается, продлится до 10 марта.

Напомним

31 января Европейская комиссия предложила продлить приостановление импортных пошлин и квот на украинский экспорт в ЕС еще на один год, одновременно предложив меры для смягчения возможного влияния этого на фермеров в ЕС.

Украина рассчитывает, что предложение Еврокомиссии продлить "экономический безвиз" с ЕС до июня 2025 года может позволить убрать запреты на импорт агропродукции со стороны Польши, Словакии и Венгрии.