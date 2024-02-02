Польские фермеры снова планируют блокировать границу с Украиной: что известно
Киев • УНН
Польские фермеры планируют снова заблокировать границу с Украиной в знак протеста против решения Европейской Комиссии продлить торговые льготы для украинского аграрного экспорта.
Польские фермеры анонсировали новые протесты на границе с Украиной. Они заявили, что недовольны решением Европейской комиссии по продлению "экономического безвиза" для Украины. Об этом сообщает профсоюз фермеров "Солидарность", пишет УНН.
Позиция Брюсселя (относительно Украины - ред.) является неприемлемой для всего нашего аграрного сообщества. Кроме того, пассивность польских властей и декларации о сотрудничестве с Еврокомиссией и заявления о соблюдении всех решений Еврокомиссии по импорту сельскохозяйственной продукции и продуктов питания из Украины не оставляет нам другого выбора, кроме как объявить всеобщую забастовку
Фермеры анонсировали блокады всех польских пограничных переходов с Украиной, вместе с блокированием дорог и автомагистралей в отдельных воеводствах с 9 февраля 2024 года в 10.00 утра.
Забастовка митингующих, как сообщается, продлится до 10 марта.
Напомним
31 января Европейская комиссия предложила продлить приостановление импортных пошлин и квот на украинский экспорт в ЕС еще на один год, одновременно предложив меры для смягчения возможного влияния этого на фермеров в ЕС.
Украина рассчитывает, что предложение Еврокомиссии продлить "экономический безвиз" с ЕС до июня 2025 года может позволить убрать запреты на импорт агропродукции со стороны Польши, Словакии и Венгрии.
Польские фермеры снова планируют блокировать границу с Украиной: что известно
Польские фермеры планируют снова заблокировать границу с Украиной в знак протеста против решения Европейской Комиссии продлить торговые льготы для украинского аграрного экспорта.
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