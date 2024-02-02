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Польські фермери знову планують блокувати кордон з Україною: що відомо

Київ • УНН

 • 66890 перегляди

Польські фермери планують знову заблокувати кордон з Україною на знак протесту проти рішення Європейської Комісії продовжити торговельні пільги для українського аграрного експорту.

Польські фермери анонсували нові протести на кордоні з Україною. Вони заявили, що незадоволені рішення Європейської комісії щодо  продовження "економічного безвізу" для України. Про це повідомляє профспілка фермерів "Солідарність", пише УНН

Позиція Брюсселя ( щодо України - ред.) є неприйнятною для всієї нашої аграрної спільноти. Крім того, пасивність польської влади та декларації про співпрацю з Єврокомісією і заяви про дотримання всіх рішень Єврокомісії щодо імпорту сільськогосподарської продукції та продуктів харчування з України не залишає нам іншого вибору, окрім як оголосити загальний страйк

- йдеться у повідомленні профспілки фермерів

Фермери анонсували  блокади всіх польських прикордонних переходів з Україною, разом з блокуванням доріг і автомагістралей в окремих воєводствах з 9 лютого 2024 року о 10.00 ранку.

Страйк мітингувальників, як повідомляється, триватиме до 10 березня.

Нагадаємо 

31 січня Європейська комісія запропонувала продовжити призупинення імпортних мит і квот на український експорт до ЄС ще на один рік, одночасно запропонувавши заходи для пом'якшення можливого впливу цього на фермерів у ЄС. 

Україна розраховує, що пропозиція Єврокомісії продовжити "економічний безвіз"  з ЄС до червня 2025 року може дозволити прибрати заборони на імпорт агропродукції з боку Польщі, Словаччини та Угорщини. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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