Польські фермери знову планують блокувати кордон з Україною: що відомо
Київ • УНН
Польські фермери планують знову заблокувати кордон з Україною на знак протесту проти рішення Європейської Комісії продовжити торговельні пільги для українського аграрного експорту.
Польські фермери анонсували нові протести на кордоні з Україною. Вони заявили, що незадоволені рішення Європейської комісії щодо продовження "економічного безвізу" для України. Про це повідомляє профспілка фермерів "Солідарність", пише УНН.
Позиція Брюсселя ( щодо України - ред.) є неприйнятною для всієї нашої аграрної спільноти. Крім того, пасивність польської влади та декларації про співпрацю з Єврокомісією і заяви про дотримання всіх рішень Єврокомісії щодо імпорту сільськогосподарської продукції та продуктів харчування з України не залишає нам іншого вибору, окрім як оголосити загальний страйк
Фермери анонсували блокади всіх польських прикордонних переходів з Україною, разом з блокуванням доріг і автомагістралей в окремих воєводствах з 9 лютого 2024 року о 10.00 ранку.
Страйк мітингувальників, як повідомляється, триватиме до 10 березня.
Нагадаємо
31 січня Європейська комісія запропонувала продовжити призупинення імпортних мит і квот на український експорт до ЄС ще на один рік, одночасно запропонувавши заходи для пом'якшення можливого впливу цього на фермерів у ЄС.
Україна розраховує, що пропозиція Єврокомісії продовжити "економічний безвіз" з ЄС до червня 2025 року може дозволити прибрати заборони на імпорт агропродукції з боку Польщі, Словаччини та Угорщини.