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Пропозиція ЄК продовжити безмитну торгівлю для України допоможе прибрати заборони на імпорт, запроваджені Польщею, Словаччиною та Угорщиною - Шмигаль

Пропозиція ЄК продовжити безмитну торгівлю для України допоможе прибрати заборони на імпорт, запроваджені Польщею, Словаччиною та Угорщиною - Шмигаль

Київ • УНН

 • 26981 перегляди

Пропозиція Європейської комісії щодо продовження "економічного безвізу" для України допоможе зняти заборони на імпорт сільськогосподарської продукції, які запровадили Польща, Словаччина та Угорщина, заявив український прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Україна розраховує, що пропозиція Єврокомісії продовжити "економічний безвіз"  з ЄС до червня 2025 року може дозволити прибрати заборони на імпорт агропродукції з боку Польщі, Словаччини та Угорщини. Про це повідомив прем'єр - міністр України Денис Шмигаль, пише УНН

Деталі 

За його словами, продовження на рік безмитної торгівлі з Україною означає, що наші підприємці зможуть і далі експортувати свою продукцію на європейські ринки без квот, мит і тарифів. Це дає додаткові можливості для українського бізнесу та посилює стійкість економіки країни, вказав Шмигаль. 

Окремо прем'єр відзначив позицію Єврокомісії щодо більш чітких інструментів контролю за обігом товарів таким чином, щоб уникнути будь-яких потенційних конфліктів на аграрних ринках. За його словами, це дозволить більш гармонійно інтегрувати українське сільське господарство в ЄС.

Ми також розраховуємо, що напрацьовані заходи дозволять прибрати шкідливі односторонні заборони на імпорт нашої агропродукції з боку Польщі, Словаччини та Угорщини

- зауважив Шмигаль.

За його словами, тепер Україна очікує на підтримку цього рішення ЄК від Ради ЄС.

Раніше УНН повідомляв, що Європейська комісія сьогодні запропонувала продовжити призупинення імпортних мит і квот на український експорт до ЄС ще на один рік, одночасно запропонувавши заходи для пом'якшення можливого впливу цього на фермерів у ЄС. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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