Предложение ЕК продлить беспошлинную торговлю для Украины поможет убрать запреты на импорт, введенные Польшей, Словакией и Венгрией - Шмыгаль

Украина рассчитывает, что предложение Еврокомиссии продлить "экономический безвиз" с ЕС до июня 2025 года может позволить убрать запреты на импорт агропродукции со стороны Польши, Словакии и Венгрии. Об этом сообщил премьер - министр Украины Денис Шмыгаль, пишет УНН.

Детали

По его словам, продление на год беспошлинной торговли с Украиной означает, что наши предприниматели смогут и дальше экспортировать свою продукцию на европейские рынки без квот, пошлин и тарифов. Это дает дополнительные возможности для украинского бизнеса и усиливает устойчивость экономики страны, указал Шмыгаль.

Отдельно премьер отметил позицию Еврокомиссии относительно более четких инструментов контроля за оборотом товаров таким образом, чтобы избежать любых потенциальных конфликтов на аграрных рынках. По его словам, это позволит более гармонично интегрировать украинское сельское хозяйство в ЕС.

Мы также рассчитываем, что наработанные меры позволят убрать вредные односторонние запреты на импорт нашей агропродукции со стороны Польши, Словакии и Венгрии - заметил Шмыгаль.

По его словам, теперь Украина ожидает поддержки этого решения ЕК от Совета ЕС.

Ранее УНН сообщал, что Европейская комиссия сегодня предложила продлить приостановление импортных пошлин и квот на украинский экспорт в ЕС еще на один год, одновременно предложив меры для смягчения возможного влияния этого на фермеров в ЕС.