Польские фермеры планируют на месяц заблокировать пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск"

В пятницу, 9 февраля, польские фермеры планируют заблокировать пункта пропуска "Дорогуск - Ягодин". Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины, передает УНН.

Детали

По предварительной информации польской стороны, местные фермеры планируют начать забастовку в отдельных пунктах пропуска на польско-украинской границе утром 9 февраля.

Сейчас польские таможенники проинформировали о том, что блокирование пункта пропуска "Дорогуск - Ягодин" должно начаться в 11:00 ч. по киевскому времени 9 февраля с использованием сельскохозяйственной техники. Акция протеста согласована местными властями до 9 марта 2024 года - резюмировали в таможенной службе.

Отмечается, что протестующие планируют пропускать все автобусы и и по 1 грузовому транспортному средству в обоих направлениях в течение часа.

В то же время будет осуществляться беспрепятственный пропуск гуманитарной помощи и цистерн с топливом на въезд в Украину.

Польские фермеры снова планируют блокировать границу с Украиной: что известно

Дополнение

В Государственной таможенной службе сейчас уточняют информацию о вероятном блокировании других пунктов пропуска.

После получения официального подтверждения блокирования польско-украинской границы дополнительно проинформируем о ситуации в пунктах пропуска - добавили в ведомстве.

Напомним

На 9 февраля также анонсированы протесты венгерских фермеров. Они планируют провести свою акцию на границе с Украиной вблизи города Захонь.