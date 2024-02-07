Польские фермеры планируют на месяц заблокировать пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск"
Польские фермеры планируют заблокировать пункт пропуска Дорогуск-Ягодин на польско-украинской границе 9 февраля с 11:00 в знак протеста. Протест предварительно продлится до 9 марта
Швейцария попросила Китай присоединиться к мирному саммиту по войне в Украине
Швейцария пригласила Китай принять участие в мирной конференции по войне в Украине, и Китай ответил, что принял приглашение во внимание.
ВР приняла за основу правительственный законопроект о мобилизации
Верховная Рада поддержала за основу правительственный законопроект о мобилизации.
Повреждены два газопровода: в Николаеве ликвидируют последствия российской атаки
Два газопровода в Николаеве были повреждены в результате российских обстрелов 7 февраля, что привело к прекращению газоснабжения до тех пор, пока аварийные бригады не смогут их отремонтировать.
Атака рф на Киев унесла жизни четырех человек, раненых уже 38 - КГВА
Четыре человека погибли и 38 получили ранения в результате ракетного обстрела российскими войсками Киева, согласно сообщению КМВА.
В Пакистане за день до выборов взорвали офисы двух кандидатов, по меньшей мере 24 человека погибли
Два взрыва унесли жизни по меньшей мере 24 человек в пакистанской провинции Белуджистан накануне всеобщих выборов.
На Кропивницкий летит вражеская ракета - ПС ВСУ
Воздушные силы ВСУ предупредили, что вражеская ракета, которая изменила курс, направляется в Кропивницкий.
На АЭС "Фукусима-1" зафиксировали утечку радиоактивной воды
На атомной электростанции Фукусима произошла утечка радиоактивной воды, которая содержала 22 миллиарда радиоактивных веществ, таких как цезий и стронций, просочившихся в окружающую почву.
Рада уволила члена ЦИК Буглака
Верховная Рада уволила Юрия Буглака, который фигурировал в журналистском расследовании, с должности члена Центральной избирательной комиссии.
ПС ВСУ предупредили о вражеской ракете: что известно
Военно-воздушные силы Украины предупредили, что крылатая ракета, вероятно, направляется в город Первомайск Николаевской области.