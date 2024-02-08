ГПСУ предупредила о заключении движения грузовиков через границу с Польшей и Венгрией

Из-за забастовки фермеров с 9 февраля ожидается заключение движения грузовиков на границе с Польшей и Венгрией на автодороге до ПП "Захонь" и 12 февраля через ПП "Устилуг" и "Угринов". Об этом УНН сообщает со ссылкой на Госпогранслужбу.

По предварительной информации, 9 февраля в 10.00 начнется забастовка польских фермеров на участках, граничащих с украинскими пунктами пропуска "Ягодин", "Рава-Русская" и "Шегини" - говорится в сообщении.

Сообщается, что протестующие настроены пропускать по одному грузовику в час в пунктах пропуска "Ягодин" и "Шегини", в направлении пункта пропуска "Рава-Русская" - по два. Гуманитарный груз, автобусы будут пропускать беспрепятственно.

Кроме того, информирует ГПСУ, что осложнение движения для грузовиков через пункты пропуска "Устилуг" и "Угринов" возможно с 12 февраля. Пропуск транспорта будет осуществляться по три грузовика в час.

Также венгерские пограничники предупреждают об акциях протеста фермеров 9 февраля на автодороге к пункту пропуска "Захонь", что напротив украинского "Чоп (Тиса)". Отмечается, что предварительно, участники акции не будут блокировать пропуск автотранспорта.

Дополнение

Ранее сообщалось, что польские фермеры планируют на месяц заблокировать пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск". Отмечается, что протестующие планируют пропускать все автобусы и и по 1 грузовому транспортному средству в обоих направлениях в течение часа. В то же время будет осуществляться беспрепятственный пропуск гуманитарной помощи и цистерн с топливом на въезд в Украину.

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