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Польские протестующие заблокировали движение на "Шегинях" для всего транспорта - пограничники

Польские протестующие заблокировали движение на "Шегинях" для всего транспорта - пограничники

Киев  •  УНН

09 февраль 2024, 09:15  •  11316 просмотра

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Польские фермеры заблокировали дорогу к пограничному переходу Медыка-Шегини с польской стороны, остановив движение в обоих направлениях, около 100 человек и 50 транспортных средств в знак протеста.

Польские протестующие заблокировали движение с польской стороны границы в направлении пункта пропуска "Медика-Шегини" в настоящее время для всех категорий транспорта. Об этом сказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН

По состоянию на сейчас, по информации, которую мы имеем от польских пограничников, начались действия по блокированию в направлении пункта пропуска "Шегини", с польской стороны - это ПП "Медика". Около ста человек и около 50 транспортных средств заблокировали подъездной путь к границе..

- рассказал Демченко.

По его словам, сейчас не происходит движения ни на выезд из Польши, ни на въезд в Польшу, как для грузовиков, так и для легковых автомобилей и автобусов.

"Заблокировали для всех категорий транспорта движение", - отметил Демченко.

Кроме того, он отметил, что по другим двум направлениям - "Ягодин" и "Рава-Русская" - по состоянию на сейчас от польских коллег не было информации о начале действий по блокированию

"Но не исключено, что они начнутся в 10:00 по польскому времени, то есть в 11:00", - добавил Демченко.

Дополнение

ГПСУ 8 февраля сообщала, что  сегодня с 10:00 начнется блокирование движения в направлении трех ПП - "Ягодин", "Шегини", "Рава-Русская".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоЭкономика
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
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Польські протестувальники заблокували рух на "Шегинях" для усього транспорту - прикордонники
Polish protesters block traffic at Shehyni for all vehicles - border guards
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Польские протестующие заблокировали движение на "Шегинях" для всего транспорта - пограничники

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