Польские протестующие заблокировали движение на "Шегинях" для всего транспорта - пограничники

Польские протестующие заблокировали движение с польской стороны границы в направлении пункта пропуска "Медика-Шегини" в настоящее время для всех категорий транспорта. Об этом сказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

По состоянию на сейчас, по информации, которую мы имеем от польских пограничников, начались действия по блокированию в направлении пункта пропуска "Шегини", с польской стороны - это ПП "Медика". Около ста человек и около 50 транспортных средств заблокировали подъездной путь к границе.. - рассказал Демченко.

По его словам, сейчас не происходит движения ни на выезд из Польши, ни на въезд в Польшу, как для грузовиков, так и для легковых автомобилей и автобусов.

"Заблокировали для всех категорий транспорта движение", - отметил Демченко.

Кроме того, он отметил, что по другим двум направлениям - "Ягодин" и "Рава-Русская" - по состоянию на сейчас от польских коллег не было информации о начале действий по блокированию

"Но не исключено, что они начнутся в 10:00 по польскому времени, то есть в 11:00", - добавил Демченко.

Дополнение

ГПСУ 8 февраля сообщала, что сегодня с 10:00 начнется блокирование движения в направлении трех ПП - "Ягодин", "Шегини", "Рава-Русская".