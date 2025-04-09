Чеслав Секиерский

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26657 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Польский министр сельского хозяйства встретился с фермерами, которые блокируют движение грузовиков на границе с Украиной

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В Польше 5 министров могут остаться без должностей в правительстве, среди них аграрный министр

Премьер-министр Польши Дональд Туск планирует реконструировать правительство и уволить 5 министров, в том числе министра сельского хозяйства Чеслава Секерски.

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"Мы в два раза ближе к разблокированию границ с Польшей", - Сольский

Украина и Польша вдвое приблизились к решению вопроса разблокирования границы польскими фермерами, заявил министр аграрной политики Украины Николай Сольский.

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В Варшаве встретились руководители аграрных ведомств Польши и Украины

Руководители министерств сельского хозяйства Польши и Украины встретились в Варшаве для обсуждения аграрных вопросов с участием заместителей министров и представителей сельскохозяйственных организаций из обеих стран, где украинский министр Сольский развенчал негативные мифы об украинском аграрном секторе и отметил способность Украины выстоять и победить в войне с Россией.

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Польский министр назвал переговоры по зерну с Украиной сложными накануне ключевой встречи

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский заявил, что переговоры с Украиной по импорту продовольствия были сложными, но соглашение может быть заключено после встреч в среду и четверг, посвященных протестам фермеров против импорта украинского зерна.

Экономика • 27 марта, 14:59 • 24967 просмотра

Украина и Польша не обсуждали закрытие границ во время переговоров - торгпред Украины

Украина и Польша не обсуждали закрытие границ во время переговоров относительно протестующих и разблокирования пунктов пропуска. Сейчас дипломаты ищут конструктивное решение как разблокировать границу и учесть интересы фермеров обеих сторон.

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Минагрополитики: на уровне министров есть постоянный диалог, на днях будет "активное взаимодействие" по польской блокаде границы

Министерство аграрной политики Украины находится в постоянном диалоге с Министерством сельского хозяйства Польши по ситуации на украинско-польской границе.

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Приведет к потере рабочих мест: польский министр предостерегает от полной блокады границы Украины

Министр сельского хозяйства Польши отметил сохранение торговли с Украиной. По его словам, полная блокада границы приведет к тому, что многие из поляков может потери рабочие места.

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Ситуация на границе и экспорт украинской продукции: Сольский провел онлайн-встречу с польским коллегой

Министры сельского хозяйства Украины и Польши обсудили решение проблем на границе для экспорта украинской сельскохозяйственной продукции и продолжение переговоров на следующей неделе.

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Польская прокуратура возбудила дело из-за инцидента с украинским зерном на границе

Польская прокуратура расследует высыпание зерна из украинских грузовиков на пограничном переходе в Дорогуске, которое вызвали фермеры во время акции протеста.

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"Акт отчаяния": польский министр извинился перед Украиной за рассыпанное на границе зерно

Министр сельского хозяйства Польши извинился перед Украиной за то, что польские фермеры рассыпали украинское зерно на границе в знак протеста против импорта зерна.

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Польский министр об импорте из Украины: необходима полная блокада в отдельных сферах, будем обращаться к ЕК с предложениями

Министр сельского хозяйства Польши заявил, что может понадобиться полная блокада определенных видов импорта из Украины и предложит Европейской Комиссии лимиты на импорт.

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Польша объявила об усилении проверок и инспекций на границе с Украиной

Польша объявляет об усилении проверок и осмотров товаров из Украины на пограничных переходах с целью защиты отечественного сельского хозяйства.

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ЕС хочет продлить льготный режим торговли с Украиной, но с уступками для Польши - СМИ

Европейская комиссия может одобрить продление преференциальной торговли с Украиной до 2025 года, учитывая предложения Польши по ограничению импорта некоторых украинских товаров.

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