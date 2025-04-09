Чеслав Секиерский

Чеслав Секерский встретился с фермерами на пункте пропуска «Медика-Шегини», которые блокируют движение грузовиков. Министр заявил о намерении защищать безопасность польской агропродукции.
Премьер-министр Польши Дональд Туск планирует реконструировать правительство и уволить 5 министров, в том числе министра сельского хозяйства Чеслава Секерски.
Украина и Польша вдвое приблизились к решению вопроса разблокирования границы польскими фермерами, заявил министр аграрной политики Украины Николай Сольский.
Руководители министерств сельского хозяйства Польши и Украины встретились в Варшаве для обсуждения аграрных вопросов с участием заместителей министров и представителей сельскохозяйственных организаций из обеих стран, где украинский министр Сольский развенчал негативные мифы об украинском аграрном секторе и отметил способность Украины выстоять и победить в войне с Россией.
Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский заявил, что переговоры с Украиной по импорту продовольствия были сложными, но соглашение может быть заключено после встреч в среду и четверг, посвященных протестам фермеров против импорта украинского зерна.
Украина и Польша не обсуждали закрытие границ во время переговоров относительно протестующих и разблокирования пунктов пропуска. Сейчас дипломаты ищут конструктивное решение как разблокировать границу и учесть интересы фермеров обеих сторон.
Министерство аграрной политики Украины находится в постоянном диалоге с Министерством сельского хозяйства Польши по ситуации на украинско-польской границе.
Министр сельского хозяйства Польши отметил сохранение торговли с Украиной. По его словам, полная блокада границы приведет к тому, что многие из поляков может потери рабочие места.
Министры сельского хозяйства Украины и Польши обсудили решение проблем на границе для экспорта украинской сельскохозяйственной продукции и продолжение переговоров на следующей неделе.
Польская прокуратура расследует высыпание зерна из украинских грузовиков на пограничном переходе в Дорогуске, которое вызвали фермеры во время акции протеста.
Министр сельского хозяйства Польши извинился перед Украиной за то, что польские фермеры рассыпали украинское зерно на границе в знак протеста против импорта зерна.
Министр сельского хозяйства Польши заявил, что может понадобиться полная блокада определенных видов импорта из Украины и предложит Европейской Комиссии лимиты на импорт.
Польша объявляет об усилении проверок и осмотров товаров из Украины на пограничных переходах с целью защиты отечественного сельского хозяйства.
Европейская комиссия может одобрить продление преференциальной торговли с Украиной до 2025 года, учитывая предложения Польши по ограничению импорта некоторых украинских товаров.