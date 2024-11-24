Польский министр сельского хозяйства встретился с фермерами, которые блокируют движение грузовиков на границе с Украиной

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский в воскресенье встретился с протестующими, которые блокируют движение грузовиков вблизи пункта пропуска "Медика-Шегини" на польско-украинской границе. Об этом Секерский написал в соцсети X, передает УНН.

Решения принимаются в диалоге, поэтому я снова в Медике. Аграрии знают, что решение я не привезу чемодане, потому что в коалиционном правительстве мы не так ведем ответственную политику - написал Секерский.

Министр напомнил, что год назад он был на польско-украинской границе, общался с протестующими фермерами, и в результате достигнутого согласия они перед новогодними праздниками прекратили свой протест. По его словам, сейчас он прибыл на границу чтобы задекларировать, что правительство и в дальнейшем будет защищать безопасность польской агропродукции.

Напомним

23 ноября польские фермеры начали забастовку на пункте пропуска "Медика-Шегини". Ограничения касаются грузовиков, фермеры заявляют, что будут пропускать одну машину в час в Украину и полностью блокируя выезд. В ГПСУ предполагают, что акция протеста фермеров продлится дольше, чем анонсированные 48 часов.

Блокада на польской границе: сколько грузовиков застряли в "Медике"