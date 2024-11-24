Блокада на польской границе: сколько грузовиков застряли в "Медике"
Киев • УНН
На пункте пропуска «Медика - Шегини» польские митингующие возобновили блокирование движения грузового транспорта на 48 часов. В очереди на въезд в Украину находится около 10 грузовиков.
На пункте пропуска "Медика - Шегини" на польско-украинской границе продолжается блокирование движения грузового транспорта. Сейчас в очереди находится около 10 грузовиков, сообщает в воскресенье Государственная пограничная служба, передает УНН.
Детали
"23 ноября 2024 года около 10 часов польские митингующие начали блокирование ПП "Медика - Шегини". По предварительной информации, оно продлится 48 ч., с возможным продолжением. Ограничения не касаются категории легковых автомобилей и автобусов. Сейчас на выезд из Украины пограничники не фиксируют скопления грузовиков. На въезд в Украину, на польской стороне, перед участниками акции находится около 10 грузовых транспортных средств", - сообщили в ГПСУ.
Напомним
На пункте пропуска "Медика - Шегини" на польско-украинской границе началось блокирование движения грузового транспорта.