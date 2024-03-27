В Варшаве встретились руководители аграрных ведомств Польши и Украины. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства Польши, передает УНН.

Детали

По данным ведомства участие в переговорах в Министерстве сельского хозяйства Польши приняли собственно министр аграрной политики Польши Чеслав Секерский и Министр сельского хозяйства Украины Николай Сольский. Эта встреча состоялась при участии заместителя польского министра - Михала Колодзейчака и заместитель министра экономики Украины - Тарас Качки. К разговору с министрами привлекли и представителей польских и украинских сельскохозяйственных организаций.

Напомним

Накануне Николай Сольский во время Совета ЕС по вопросам сельского хозяйства развенчивал негативные мифы об украинском агросекторе, которые не имеют экономической основы, и отметил способность Украины выстоять и победить в войне с Россией.