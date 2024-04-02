В Польше 5 министров могут остаться без должности в правительстве, среди них аграрный министр

Премьер-министр Дональд Туск объявил реконструкцию польского правительства и планирует попрощаться с пятью действующими министрами. В частности с министром сельского хозяйства Чеслав Секерски, который является представителем политического альянса "Третий путь" (Trzecia Droga) и Польской крестьянской партии (PSL), передает УНН со ссылкой на Rzeczpospolita.

Детали

Перед выборами в Европарламент должна состояться реконструкция польского правительства, в то же время Дональд Туск планирует завершить сотрудничество с пятью министрами. Среди них - министр сельского хозяйства Чеслав Секерски. Также должен уйти его коллега из политического альянса "Trzecia Droga", министр климата и окружающей среды Паулина Хенниг-Клоска (Польша 2050).

Согласно источникам Rzeczpospolita, премьер-министр Польши не доволен их работой

Кроме них в списке на вероятную отставку были названы: Кшиштоф Гетьман, министр развития и технологий (PSL), который планирует баллотироваться в Европарламент; министр культуры Бартоломей Сенкевич и министр государственного имущества Борис Будка, которые также заинтересованы в переезде в Брюссель.

Напомним,

Украина и Польша провели в Варшаве правительственные консультации с целью урегулирования таких вопросов, как ситуация на границе, торговля сельскохозяйственной продукцией, и поиска взаимовыгодных решений путем диалога и компромиссов.