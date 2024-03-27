Польский министр назвал переговоры по зерну с Украиной сложными накануне ключевой встречи

Переговоры с Украиной по импорту продуктов питания были трудными, заявил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский в среду перед встречей, которая, как надеется Варшава, поможет ослабить протесты фермеров, а высокопоставленный польский законодатель Кшиштоф Пашик заявил, что соглашение может быть близким, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский встретится со своим украинским коллегой Николаем Сольским в среду в Варшаве, а правительства стран должны встретиться в четверг.

"С Украиной было проведено много двусторонних переговоров - это были тяжелые переговоры", - цитирует слова Секерского государственное информационное агентство PAP.

Он сказал, что Украина хочет сохранить либеральный подход к торговле, тогда как Польша считает, что такие вещи, как гуманитарная и военная помощь, следует рассматривать отдельно от экспорта продуктов питания, чтобы защитить средства к существованию фермеров в Центральной и Восточной Европе.

Он сказал, что переговоры по системе лицензирования экспорта продолжаются, но существуют разногласия относительно спектра продуктов, которые будут охвачены.

В этом месяце Европейский Союз достиг предварительного соглашения о предоставлении украинским производителям продуктов питания беспошлинного доступа на свои рынки до июня 2025 года, хоть и с новыми ограничениями на импорт зерна, отмечает издание.

Ранее в среду Кшиштоф Пашик, лидер парламентской группы аграрной Польской крестьянской партии (PSL), к которой также принадлежит Секерский, как сообщается, "выразил оптимистичный тон относительно переговоров".

"Мы близки к совместному решению этих проблем в диалоге, - сказал он. - Я думаю, что сегодня и завтра можно будет сделать то, что иногда называют транзитом, на самом деле транзитом... Я оптимистично настроен относительно результатов".

Дополнение

Фермеры в Польше протестуют, требуя восстановления таможенных пошлин на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, которые были отменены после вторжения россии в 2022 году, указывает издание. Они, как сообщается, заявляют, что украинские фермеры наполняют Европу дешевым импортом, из-за чего они не могут конкурировать.

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