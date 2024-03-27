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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
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26 марта 2024, 09:54  •  138203 просмотра

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26 марта 2024, 09:19  •  125580 просмотра

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Польский министр назвал переговоры по зерну с Украиной сложными накануне ключевой встречи

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский заявил, что переговоры с Украиной по импорту продовольствия были сложными, но соглашение может быть заключено после встреч в среду и четверг, посвященных протестам фермеров против импорта украинского зерна.

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Польский министр назвал переговоры по зерну с Украиной сложными накануне ключевой встречи

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Сергей Гайдай, политтехнолог, обвинил Даниила Гетманцева, председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, в создании коррупционной схемы блокировки налоговых накладных, которая убивает экономику Украины и работает на врага во время войны.

Экономика •   •  15647 просмотра
Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Трем высокопоставленным чиновникам рф сообщили о подозрении: помогали переправлять морем российских военных и технику на фронт

Трем высокопоставленным российским чиновникам было сообщено о подозрении за содействие в перевозке морем российских военных и техники на фронт.

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Трем высокопоставленным чиновникам рф сообщили о подозрении: помогали переправлять морем российских военных и технику на фронт

С 1 апреля в Украине вырастут компенсации для работодателей за трудоустройство зарегистрированных безработных

С 1 апреля 2024 года минимальная заработная плата в Украине вырастет до 8 000 гривен, что приведет к увеличению различных компенсационных выплат, связанных с трудоустройством, в соответствии с минимальной заработной платой.

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С 1 апреля в Украине вырастут компенсации для работодателей за трудоустройство зарегистрированных безработных

Удар рф по Харькову: количество пострадавших возросло до 12, среди них есть дети

Один человек погиб и еще 12, в том числе четверо детей, получили ранения в результате российского удара по городу Харьков.

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Удар рф по Харькову: количество пострадавших возросло до 12, среди них есть дети

Над Днепровским районом уничтожили вражескую крылатую ракету

Силы противовоздушной обороны Днепровского района сбили вражескую ракету.

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Над Днепровским районом уничтожили вражескую крылатую ракету

Беспилотник врезался в админздание, есть раненая: губернатор о взрыве в российском белгороде

В белгороде беспилотник врезался в административное здание, одна женщина получила осколочные ранения. Есть повреждения окон и фасада.

Война •   •  9280 просмотра
Беспилотник врезался в админздание, есть раненая: губернатор о взрыве в российском белгороде

Атака рф на Харьков унесла жизнь человека, из 6 раненых двое в тяжелом состоянии - мэр

Российский ракетный удар по жилым домам в Харькове, Украина, убил одного человека и ранил шестерых, двое из которых находятся в тяжелом состоянии, а также нанес ущерб Институту неотложной хирургии.

Война •   •  8807 просмотра
Атака рф на Харьков унесла жизнь человека, из 6 раненых двое в тяжелом состоянии - мэр

Продавал в Instagram несуществующую одежду: киевлянина будут судить за мошенничество

23-летний киевлянин обманул 129 человек по всей Украине на сумму почти 85 000 гривен, продавая несуществующую женскую одежду в Instagram.

Киев •   •  9730 просмотра
Продавал в Instagram несуществующую одежду: киевлянина будут судить за мошенничество

"Украина сейчас единственная в мире почти ежедневно подвергается атакам баллистикой, Patriot должны быть здесь": Кулеба назвал три результата усиления ПВО

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украине срочно нужно больше систем противовоздушной обороны Patriot и подобных им, чтобы противостоять усиленным атакам баллистических ракет и беспилотников со стороны России, которые вызвали значительные разрушения и угрожают жизни людей.

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"Украина сейчас единственная в мире почти ежедневно подвергается атакам баллистикой, Patriot должны быть здесь": Кулеба назвал три результата усиления ПВО