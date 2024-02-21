Блокада польской границы: Варшава признала, что украинское зерно не остается в Польше

Сообщения о том, что украинское зерно остается в Польше, несмотря на эмбарго, не подтвердились, заявил во вторник заместитель министра сельского хозяйства страны Михал Колодзейчак. Он предложил фермерам протестировать на другой границе, не обязательно украинской, пишет УНН со ссылкой на PAP.

Детали

Колодзейчак отметил, что сейчас украинское зерно проходит через Польшу транзитом и не импортируется в страну. "Ни пшеницы, ни кукурузы, ни рапса. Эта продукция здесь не остается", - подчеркнул он.

Представитель министерства сообщил, что в течение последних недель он неоднократно получал информацию о якобы разгрузке украинских товаров в Польше, которые должны были пройти только через нашу страну. "Ни одна информация не подтвердилась", - отметил он, но в то же время, как указано, призвал внимательно относиться к таким ситуациям и сообщать о любых нарушениях.

Колодзейчак также отметил, что несмотря на положительный торговый баланс с Украиной, польский аграрный сектор страдает. "Речь идет о сумме примерно в 3,5 млрд евро (торговый баланс - ред.), а в сельском хозяйстве мы имеем убыток 656 млн евро", - отметил он.

"Если бы я протестовал сегодня, я бы перекрыл вторую границу. Я не хочу никому здесь говорить, но Польша ввела эмбарго на продукты из Украины, те, которые нас больше всего беспокоят. Германия, мы тоже видим протесты в Германии и голоса немецких фермеров о том, что они не хотят этой продукции из Украины, где видно, что компании много закупают в Польше, но правительство не ввело эмбарго на эту обременительную продукцию и немецкий рынок тоже отобрали у нас украинской продукцией (...)", - сказал замминистра.

По его словам, необходимо ввести квоты на поставку товаров из Украины в блок, а доставку за пределы ЕС следует упростить.

Дополнение

Во вторник по всей Польше прошли многочисленные протесты фермеров, которые, в частности, блокировали дороги, скоростные автомагистрали и пункты пропуска на границе с Украиной. Фермеры выступают против притока украинских товаров, а также европейской политики, связанной с так называемым "Зеленым курсом".

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