Блокада польской границы: Варшава признала, что украинское зерно не остается в Польше

Эксклюзив
Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
  •  16772 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

Эксклюзив
Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
  •  65195 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
  •  87811 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

Эксклюзив
рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
  •  128517 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

Эксклюзив
Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
  •  145825 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

Эксклюзив
Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ
20.02.24  •  142105 просмотра

Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ

Эксклюзив
Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
19.02.24  •  178757 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой
19.02.24  •  294953 просмотра

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой

Эксклюзив
Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
16.02.24  •  325139 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Эксклюзив
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
16.02.24  •  372937 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Прямой ефир
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Блокада польской границы: Варшава признала, что украинское зерно не остается в Польше

Блокада польской границы: Варшава признала, что украинское зерно не остается в Польше

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 09:24  •  11994 просмотра

Read in English

По словам заместителя профильного польского министра, сообщения о том, что украинское зерно остается в Польше, несмотря на эмбарго, не подтвердились.

Сообщения о том, что украинское зерно остается в Польше, несмотря на эмбарго, не подтвердились, заявил во вторник заместитель министра сельского хозяйства страны Михал Колодзейчак. Он предложил фермерам протестировать на другой границе, не обязательно украинской, пишет УНН со ссылкой на PAP.

Детали

Колодзейчак отметил, что сейчас украинское зерно проходит через Польшу транзитом и не импортируется в страну. "Ни пшеницы, ни кукурузы, ни рапса. Эта продукция здесь не остается", - подчеркнул он.

Представитель министерства сообщил, что в течение последних недель он неоднократно получал информацию о якобы разгрузке украинских товаров в Польше, которые должны были пройти только через нашу страну. "Ни одна информация не подтвердилась", - отметил он, но в то же время, как указано, призвал внимательно относиться к таким ситуациям и сообщать о любых нарушениях.

Колодзейчак также отметил, что несмотря на положительный торговый баланс с Украиной, польский аграрный сектор страдает. "Речь идет о сумме примерно в 3,5 млрд евро (торговый баланс - ред.), а в сельском хозяйстве мы имеем убыток 656 млн евро", - отметил он.

"Если бы я протестовал сегодня, я бы перекрыл вторую границу. Я не хочу никому здесь говорить, но Польша ввела эмбарго на продукты из Украины, те, которые нас больше всего беспокоят. Германия, мы тоже видим протесты в Германии и голоса немецких фермеров о том, что они не хотят этой продукции из Украины, где видно, что компании много закупают в Польше, но правительство не ввело эмбарго на эту обременительную продукцию и немецкий рынок тоже отобрали у нас украинской продукцией (...)", - сказал замминистра.

По его словам, необходимо ввести квоты на поставку товаров из Украины в блок, а доставку за пределы ЕС следует упростить. 

Дополнение

Во вторник по всей Польше прошли многочисленные протесты фермеров, которые, в частности, блокировали дороги, скоростные автомагистрали и пункты пропуска на границе с Украиной. Фермеры выступают против притока украинских товаров, а также европейской политики, связанной с так называемым "Зеленым курсом".

Минагрополитики: на уровне министров есть постоянный диалог, на днях будет "активное взаимодействие" по польской блокаде границы21 февраля 2024, 08:49 • 13870 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЭкономикаПолитика
Блокада польського кордону: Варшава визнала, що українське зерно не залишається в Польщі
Blockade of the Polish border: Warsaw admits that Ukrainian grain does not stay in Poland
Новости по теме

Блокада польской границы: Варшава признала, что украинское зерно не остается в Польше

По словам заместителя профильного польского министра, сообщения о том, что украинское зерно остается в Польше, несмотря на эмбарго, не подтвердились.

Экономика •   •  11994 просмотра
Блокада польской границы: Варшава признала, что украинское зерно не остается в Польше

Индексация пенсий в 2024 году будет учитывать коэффициент 1,079: максимальный размер повышения в пределах 1 577 грн

Проект постановления Кабинета Министров предлагает индексацию пенсий в 2024 году с коэффициентом 1,079, при этом минимальное повышение составит 100 грн, а максимальное - 1 577 грн.

Экономика •   •  11632 просмотра
Индексация пенсий в 2024 году будет учитывать коэффициент 1,079: максимальный размер повышения в пределах 1 577 грн

В Украине количество дел о мошенничестве достигло исторического максимума в 2023 году - Опендатабот

По данным Генеральной прокуратуры, в 2023 году количество случаев мошенничества в Украине достигло исторического максимума - 82 609, что в 2,6 раза больше, чем в 2022 году.

Криминал и ЧП •   •  9407 просмотра
В Украине количество дел о мошенничестве достигло исторического максимума в 2023 году - Опендатабот

Армия рф ударила дронами по спасателям в Донецкой области: четверо раненых

Четыре спасателя получили ранения, когда ночью российский беспилотник нанес удар по Донецкой области.

Война •   •  13726 просмотра
Армия рф ударила дронами по спасателям в Донецкой области: четверо раненых

"Так не работает" - секретарь СНБО о том, может ли путин и Трамп за спиной Киева решать судьбу Украины

Данилов, комментируя то, может ли путин и Трамп за спиной Киева решать судьбу Украины, заявил, что это так не работает.

Война •   •  14058 просмотра
"Так не работает" - секретарь СНБО о том, может ли путин и Трамп за спиной Киева решать судьбу Украины

Данилов относительно законопроекта о мобилизации: "Этот закон должен быть на всю жизнь"

Секретарь СНБО отметил, что законопроект о мобилизации в Украине должен четко определять обязанности и права граждан, а также быть принят "на всю жизнь нашей страны".

Война •   •  16246 просмотра
Данилов относительно законопроекта о мобилизации: "Этот закон должен быть на всю жизнь"

"У них нет сил": Буданов оценил возможности врага и высказался об Авдеевке

Руководитель украинской военной разведки оценил возможности врага и высказался об Авдеевке.

Война •   •  13406 просмотра
"У них нет сил": Буданов оценил возможности врага и высказался об Авдеевке

Минагрополитики: на уровне министров есть постоянный диалог, на днях будет "активное взаимодействие" по польской блокаде границы

Министерство аграрной политики Украины находится в постоянном диалоге с Министерством сельского хозяйства Польши по ситуации на украинско-польской границе.

Экономика •   •  13870 просмотра
Минагрополитики: на уровне министров есть постоянный диалог, на днях будет "активное взаимодействие" по польской блокаде границы

Синдром дефицита внимания мог быть эволюционным преимуществом

Исследование показало, что участники с более высокими показателями СДВГ были более склонны покидать свою местность и искать новые ягодники, что свидетельствует о том, что некоторые черты СДВГ, возможно, помогали первобытным людям искать новые источники пищи.

Здоровье •   •  10347 просмотра
Синдром дефицита внимания мог быть эволюционным преимуществом

Из-за обстрелов россиян ЗАЭС осталась на одной линии питания, дефицита электричества нет - Минэнерго

Министерство энергетики сообщило, что российские обстрелы оставили Запорожскую атомную электростанцию на одной линии электропередач.

Общество •   •  16248 просмотра
Из-за обстрелов россиян ЗАЭС осталась на одной линии питания, дефицита электричества нет - Минэнерго