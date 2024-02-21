Минагрополитики: на уровне министров есть постоянный диалог, на днях будет "активное взаимодействие" по польской блокаде границы

Между Министерством аграрной политики идет постоянный диалог с Министерством сельского хозяйства Польши относительно ситуации на украинско-польской границе. На уровне министров есть постоянные разговоры. Планируются также достаточно активные определенные взаимодействия на этой неделе. Об этом в эфире телемарафона сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, пишет УНН.

Украинское правительство прежде всего ведет переговоры с легитимными представителями польского правительства, поэтому в части Министерства агрополитики идет постоянный диалог с Министерством сельского хозяйства Польши. На уровне министров есть постоянные разговоры. Планируется также достаточно активные определенные взаимодействия на этой неделе, буквально в эти дни, о чем мы отдельно сообщим. То есть диалог идет прежде всего с правительством Польши - рассказал Высоцкий.

Кроме того, он рассказал о требованиях польских фермеров и отметил, что в части украино-польской границы присутствуют определенные требования политического характера.

"Нужно понимать, что есть несколько направлений. Есть глобально два требования польских фермеров и в принципе общеевропейские, которые являются идентичными. Это в части ослабления требований "Зеленого курса" к деятельности фермеров в ЕС и в части возвращения льгот и дотаций, которые частично были отменены или планируются к отмене", - сказал Высоцкий.

По его словам, это основные два направления требований.

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"Мы видим также, что в части украино-польской границы присутствуют определенные требования более политического характера, которые не имеют отношения к общей аграрной политике европейской, которые в принципе не имеют отношения к аграрному сектору ни европейских стран, ни Украины, ни нашей внешней торговли. Поэтому однозначно - это нужно разделять", - отметил Высоцкий.

Дополнение

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский заявлял, что регулирование аграрной торговли с Украиной является одним из приоритетов министерства.

Politico писало, что премьер-министр Польши Дональд Туск, объявивший себя "самым проукраинским политиком в Европе", вынужден позволить польским фермерам продолжать полномасштабную блокаду украинской границы.