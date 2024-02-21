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Минагрополитики: на уровне министров есть постоянный диалог, на днях будет "активное взаимодействие" по польской блокаде границы

Минагрополитики: на уровне министров есть постоянный диалог, на днях будет "активное взаимодействие" по польской блокаде границы

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 08:49  •  14008 просмотра

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Министерство аграрной политики Украины находится в постоянном диалоге с Министерством сельского хозяйства Польши по ситуации на украинско-польской границе.

Между Министерством аграрной политики идет постоянный диалог с Министерством сельского хозяйства Польши относительно ситуации на украинско-польской границе. На уровне министров есть постоянные разговоры. Планируются также достаточно активные определенные взаимодействия на этой неделе. Об этом в эфире телемарафона сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, пишет УНН.

Украинское правительство прежде всего ведет переговоры с легитимными представителями польского правительства, поэтому в части Министерства агрополитики идет постоянный диалог с Министерством сельского хозяйства Польши. На уровне министров есть постоянные разговоры. Планируется также достаточно активные определенные взаимодействия на этой неделе, буквально в эти дни, о чем мы отдельно сообщим. То есть диалог идет прежде всего с правительством Польши

- рассказал Высоцкий.

Кроме того, он рассказал о требованиях польских фермеров и отметил, что в части украино-польской границы присутствуют определенные требования политического характера.

"Нужно понимать, что есть несколько направлений. Есть глобально два требования польских фермеров и в принципе общеевропейские, которые являются идентичными. Это в части ослабления требований "Зеленого курса" к деятельности фермеров в ЕС и в части возвращения льгот и дотаций, которые частично были отменены или планируются к отмене", - сказал Высоцкий.

По его словам, это основные два направления требований.

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"Мы видим также, что в части украино-польской границы присутствуют определенные требования более политического характера, которые не имеют отношения к общей аграрной политике европейской, которые в принципе не имеют отношения к аграрному сектору ни европейских стран, ни Украины, ни нашей внешней торговли. Поэтому однозначно - это нужно разделять", - отметил Высоцкий.

Дополнение

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский заявлял, что регулирование аграрной торговли с Украиной является одним из приоритетов министерства.

Politico писало, что премьер-министр Польши Дональд Туск, объявивший себя "самым проукраинским политиком в Европе", вынужден позволить польским фермерам продолжать полномасштабную блокаду украинской границы.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ЭкономикаПолитика
ministerstvo-ahrarnoi-polityky-ta-prodovolstva-ukrainaМинистерство аграрной политики и продовольствия Украины
cheslav-sekierskiiЧеслав Секиерский
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yevropaЕвропа
donald-tuskДональд Туск
ukrainaУкраина
polshaПольша
Мінагрополітики: на рівні міністрів є постійний діалог, днями буде "активна взаємодія" щодо польської блокади кордону
Ministry of Agrarian Policy: there is a constant dialogue at the ministerial level, "active interaction" on the Polish border blockade will be held in the coming days
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