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"Путин, разберись с Украиной и Брюсселем, и с нашим правительством": полиция Польши отреагировала на плакат одного из митингующих, автору надписи грозит уголовная ответственность

"Путин, разберись с Украиной и Брюсселем, и с нашим правительством": полиция Польши отреагировала на плакат одного из митингующих, автору надписи грозит уголовная ответственность

Киев  •  УНН

20 февраля 2024, 19:37  •  5902 просмотра

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Польскому протестующему, который держал плакат с призывом к Путину "разобраться с Украиной и Брюсселем, и с нашим правительством", грозит уголовная ответственность за разжигание ненависти и пропаганду тоталитарной государственной системы.

По данным польских СМИ полиция совместно с прокуратурой задержали мужчину, который держал плакат с провокационным лозунгом и предъявили ему обвинения. Правоохранители отметили, что не позволят разжигать вражду и нарушать закон. Об этом пресс-служба полиции Польши написала на своем канале в соцсети Х, передает УНН.

Не позволим нарушения закона и разжигания вражды! Польская полиция мгновенно среагировала на выступления с провокационными лозунгами во время протеста фермеров в Водзиславском районе.

- сообщили полицейские.

Детали

Отмечается что полиция и прокуратура уже проводят необходимые следственные мероприятия. Возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 256 уголовного кодекса Польши.

Поэтому протестующему, который вывесил провокационный баннер будет инкриминирована пропаганда тоталитарного государственного строя и разжигание ненависти против украинцев.

Контекст

По Сети разлетелось фото с протестов польских фермеров в Водзиславском районе. На одной из фотографий снят трактор с флагом СССР с характерным серпом и молотом. А также плакат с призывом к российскому диктатору путину.

"Путин разберись с Украиной, и с Брюсселем, и с нашим правительством", - было написано на скандальном плакате.

Image

Пользователи соцсетей отметили, что этот призыв очень резонирует с печально известным "приглашением": "путин введи войска".

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

ПолитикаКриминал и ЧП
bryusselБрюссель
ukrainaУкраина
polshaПольша
"путін, розберися з Україною і Брюсселем, і з нашим урядом": поліція Польщі відреагувала на плакат одного з мітингувальників, автору напису загрожує кримінальна відповідальність
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"Путин, разберись с Украиной и Брюсселем, и с нашим правительством": полиция Польши отреагировала на плакат одного из митингующих, автору надписи грозит уголовная ответственность

Польскому протестующему, который держал плакат с призывом к Путину "разобраться с Украиной и Брюсселем, и с нашим правительством", грозит уголовная ответственность за разжигание ненависти и пропаганду тоталитарной государственной системы.

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