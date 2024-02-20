"Путин, разберись с Украиной и Брюсселем, и с нашим правительством": полиция Польши отреагировала на плакат одного из митингующих, автору надписи грозит уголовная ответственность
Киев • УНН
Польскому протестующему, который держал плакат с призывом к Путину "разобраться с Украиной и Брюсселем, и с нашим правительством", грозит уголовная ответственность за разжигание ненависти и пропаганду тоталитарной государственной системы.
По данным польских СМИ полиция совместно с прокуратурой задержали мужчину, который держал плакат с провокационным лозунгом и предъявили ему обвинения. Правоохранители отметили, что не позволят разжигать вражду и нарушать закон. Об этом пресс-служба полиции Польши написала на своем канале в соцсети Х, передает УНН.
Не позволим нарушения закона и разжигания вражды! Польская полиция мгновенно среагировала на выступления с провокационными лозунгами во время протеста фермеров в Водзиславском районе.
Детали
Отмечается что полиция и прокуратура уже проводят необходимые следственные мероприятия. Возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 256 уголовного кодекса Польши.
Поэтому протестующему, который вывесил провокационный баннер будет инкриминирована пропаганда тоталитарного государственного строя и разжигание ненависти против украинцев.
Контекст
По Сети разлетелось фото с протестов польских фермеров в Водзиславском районе. На одной из фотографий снят трактор с флагом СССР с характерным серпом и молотом. А также плакат с призывом к российскому диктатору путину.
"Путин разберись с Украиной, и с Брюсселем, и с нашим правительством", - было написано на скандальном плакате.
Пользователи соцсетей отметили, что этот призыв очень резонирует с печально известным "приглашением": "путин введи войска".
"Путин, разберись с Украиной и Брюсселем, и с нашим правительством": полиция Польши отреагировала на плакат одного из митингующих, автору надписи грозит уголовная ответственность
Польскому протестующему, который держал плакат с призывом к Путину "разобраться с Украиной и Брюсселем, и с нашим правительством", грозит уголовная ответственность за разжигание ненависти и пропаганду тоталитарной государственной системы.
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