"путін, розберися з Україною і Брюсселем, і з нашим урядом": поліція Польщі відреагувала на плакат одного з мітингувальників, автору напису загрожує кримінальна відповідальність
Київ • УНН
Польському протестувальнику, який тримав плакат із закликом до Путіна "розібратися з Україною і Брюсселем, і з нашим урядом", загрожує кримінальна відповідальність за розпалювання ненависті та пропаганду тоталітарної державної системи.
За даними польських ЗМІ поліція спільно з прокуратурою затримали чоловіка, який тримав плакат із провокативним гаслом та висунули йому звинувачення. Правоохоронці наголосили, що не дозволять розпалювати ворожнечу та порушувати закон. Про це пресслужба поліції Польщі написала на своєму каналі у соцмережі Х, передає УНН.
Не дозволимо порушення закону та розпалювання ворожнечі! Польська поліція миттєво зреагувала на виступи з провокативними гаслами під час протесту фермерів у Водзіславському районі.
Деталі
Зазначається що поліція та прокуратура вже проводять необхідні слідчі заходи. Порушене кримінальне провадження за частиною 1 статті 256 кримінального кодексу Польщі.
Тож учаснику протесту, який вивісив провокативний банер буде інкримінована пропаганда тоталітарного державного устрою й розпалювання ненависті проти українців.
Контекст
Мережею розлетілось фото із протестів польських фермерів у Водзіславському районі. На одній зі світлин знятий трактор із прапором СРСР з характерним серпом та молотом. А також плакат із закликом до російського диктатора путіну.
"Путін розберися з Україною, і з Брюсселем, і з нашим урядом", - було написано на скандальному плакаті.
Користувачі соцмереж відзначили, що цей заклик дуже резонує із сумно відомим "запрошенням": "путін введи війська".