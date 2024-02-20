Польські протести ставлять під сумнів підтримку України з боку Дональда Туска - Politico

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, який оголосив себе "найбільш проукраїнським політиком у Європі", вимушений дозволити польським фермерам продовжувати повномасштабну блокаду українського кордону. Про це пише Politico, передає УНН.

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Видання пише, що акціями протесту польські фермери тиснуть на Туска, щоб він полегшив їм економічне становище. Зазначається, що хоче фермерські протести тривають по всій Європі, але найбільшим політичним викликом вони стали саме для влади Польщі.

Під час турне Європою Туск заявив Макрону і Шольцу, що не може уявити собі більш проукраїнського політика, ніж він сам. Але вдома він стоїть перед дилемою: чи йти ва-банк з його проукраїнським посланням, чи поступитися фермерам, які користуються величезною громадською підтримкою в Польщі, але ставлять Київ у скрутне становище.

Імідж польського уряду як речника і захисника української справи просто перестав викликати довіру. Не можна претендувати на роль лідера української справи у світі та Європі і водночас допускати таку поведінку у себе вдома - сказав виданню політичний оглядач і науковий співробітник брюссельського аналітичного центру Bruegel Марек Домбровський.

Польський уряд мало що зробив для того, щоб зупинити фермерів, які спрямовують своє розчарування на Україну. Деякі чиновники, такі як заступник міністра сільського господарства Міхал Колодзейчак з популістської партії "Агрономія", підлили масла у вогонь, пообіцявши підтримати протести, незважаючи ні на що. Туск не втручається. Він не хоче ризикувати ще більше розсварити протестуючих фермерів, оскільки 77% поляків підтримують їхні вимоги.

Прем'єр-міністру також необхідно підтримувати фермерів, якщо він хоче перемогти на регіональних виборах у квітні, на яких підтримка сільських жителів матиме вирішальне значення.

Нагадаємо

Протести на кордоні посилилися в останні тижні. На початку цього місяця протестувальники зупинили три українські вантажівки з зерном, що прямували до Литви, розсипавши частину вантажу. Минулого тижня фермери у Вроцлаві закидали яйцями плакат із закликом до солідарності з Україною.

Водночас, Politico нагадує, що бездіяльність Туска викликає критику з боку Києва. Міністр сільського господарства України Микола Сольський попередив на вихідних, що його уряд розглядає можливість запровадження торговельних обмежень на польський імпорт у відповідь на перебої на кордоні.

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