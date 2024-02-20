Польські протести ставлять під сумнів підтримку України з боку Дональда Туска - Politico

ukenru
19:41 • 38984 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 90049 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 112799 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 114898 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 229418 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 155749 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 146348 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 132534 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121680 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112852 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2.1 м/с
76 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

29 березня, 14:45 • 110619 перегляди
Стефанішина задекларувала понад мільйон гривень зарплати та 220 тисяч гривень аліментів 

Стефанішина задекларувала понад мільйон гривень зарплати та 220 тисяч гривень аліментів 

29 березня, 15:27 • 44247 перегляди
Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

29 березня, 15:42 • 52657 перегляди
Вбивство Діани Хріненко: обвинуваченого засуджено до довічного ув'язнення

Вбивство Діани Хріненко: обвинуваченого засуджено до довічного ув'язнення

29 березня, 16:00 • 45848 перегляди
На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

29 березня, 16:52 • 47324 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 229418 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 384747 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 440101 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448501 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 357959 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 112799 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130338 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124538 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98415 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107694 перегляди
Актуальне
Польські протести ставлять під сумнів підтримку України з боку Дональда Туска - Politico

Польські протести ставлять під сумнів підтримку України з боку Дональда Туска - Politico

Київ • УНН

 • 28392 перегляди

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск змушений дозволити фермерам продовжувати блокування українського кордону, що ставить під сумнів проголошену ним рішучу підтримку України на тлі її конфлікту з Росією.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, який оголосив себе "найбільш проукраїнським політиком у Європі", вимушений дозволити польським фермерам продовжувати повномасштабну блокаду українського кордону. Про це пише Politico, передає УНН.

Деталі

Видання пише, що акціями протесту польські фермери тиснуть на Туска, щоб він полегшив їм економічне становище. Зазначається, що хоче фермерські протести тривають по всій Європі, але найбільшим політичним викликом вони стали саме для влади Польщі.

Під час турне Європою Туск заявив Макрону і Шольцу, що не може уявити собі більш проукраїнського політика, ніж він сам. Але вдома він стоїть перед дилемою: чи йти ва-банк з його проукраїнським посланням, чи поступитися фермерам, які користуються величезною громадською підтримкою в Польщі, але ставлять Київ у скрутне становище.

Імідж польського уряду як речника і захисника української справи просто перестав викликати довіру. Не можна претендувати на роль лідера української справи у світі та Європі і водночас допускати таку поведінку у себе вдома

- сказав виданню політичний оглядач і науковий співробітник брюссельського аналітичного центру Bruegel Марек Домбровський.

Польський уряд мало що зробив для того, щоб зупинити фермерів, які спрямовують своє розчарування на Україну. Деякі чиновники, такі як заступник міністра сільського господарства Міхал Колодзейчак з популістської партії "Агрономія", підлили масла у вогонь, пообіцявши підтримати протести, незважаючи ні на що. Туск не втручається. Він не хоче ризикувати ще більше розсварити протестуючих фермерів, оскільки 77% поляків підтримують їхні вимоги.

Прем'єр-міністру також необхідно підтримувати фермерів, якщо він хоче перемогти на регіональних виборах у квітні, на яких підтримка сільських жителів матиме вирішальне значення.

Нагадаємо

Протести на кордоні посилилися в останні тижні. На початку цього місяця протестувальники зупинили три українські вантажівки з зерном, що прямували до Литви, розсипавши частину вантажу. Минулого тижня фермери у Вроцлаві закидали яйцями плакат із закликом до солідарності з Україною.

Водночас, Politico нагадує, що бездіяльність Туска викликає критику з боку Києва. Міністр сільського господарства України Микола Сольський попередив на вихідних, що його уряд розглядає можливість запровадження торговельних обмежень на польський імпорт у відповідь на перебої на кордоні.

Зсипання українського зерна на колії у Польщі: Укрзалізниця направила звернення до польських правоохоронців20.02.24, 14:25 • 31694 перегляди

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

Новини Світу
vrotslavВроцлав
emmanuel-makronЕммануель Макрон
briusselБрюссель
lytvaЛитва
yevropaЄвропа
olaf-sholtsОлаф Шольц
donald-tuskДональд Туск
ukrainaУкраїна
kyivКиїв
polshchaПольща
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,646.80
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,828.23