Зсипання українського зерна на колії у Польщі: Укрзалізниця направила звернення до польських правоохоронців

Через інцидент зі зсипанням зерна з українських вантажних вагонів польськими протестувальниками Укрзалізниця направила відповідне звернення до польських правоохоронних органів, також про несанкціоноване втручання в роботу залізниці поінформовано Польські залізниці та посольство України в Польщі, повідомили в УЗ у вівторок, пише УНН.

Деталі

"На вантажній станції Медика польські протестувальники відкрили люк двох українських вантажних вагонів, у яких знаходилося зерно. Український вантаж прямує до Німеччини транзитом через Польщу", - повідомили в УЗ у соцмережах.

Укрзалізниця наголосила на неприпустимості втручання польських протестувальників у роботу залізниці.

У компанії вказали, що "Укрзалізниця чітко дотримується введеної у квітні 2023 року заборони на імпорт зернових вантажів до Республіки Польща та лише перевозить транзитом ці вантажі територією сусідньої країни". "Усі вагони на кордоні перевіряють контролюючі органи Польщі, їх опломбовують. Це унеможливлює потрапляння українського зерна на ринок Польщі", - повідомили в УЗ.

Зазначається, що наразі на зазначеній станції перебувають в очікуванні перевантаження близько 40 українських вантажних вагонів із сільськогосподарською продукцією.

Про несанкціоноване втручання в роботу залізниці поінформовано Польські залізниці та посольство України в Польщі. Укрзалізниця обурена такими діями польських протестувальників та закликає припинити незаконні дії. Такі вчинки не сприяють розв’язанню можливих проблем, а грають на руку країні-агресору. Наразі компанія направила відповідне звернення до польських правоохоронних органів - повідомили в Укрзалізниці.

"Пасажирські поїзди до Республіки Польща та зворотно наразі курсують за графіком", - вказали при цьому в УЗ.

Доповнення

За словами міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова, розсипане українське зерно на залізничних коліях у Польщі – чергова політична провокація, спрямована на розкол між нашими народами.

Раніше польські протестувальники вже блокували пасажирський поїзд №119 Київ-Хелм та намагалися заблокувати два вантажні поїзди, зазначили в УЗ.