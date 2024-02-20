Ссыпание украинского зерна на пути в Польше: Укрзализныця направила обращение к польским правоохранителям
Киев • УНН
Польские протестующие открыли вагон с зерном, следовавшим транзитом через Польшу, что заставило "Укрзализныцю" обратиться к польским властям и железным дорогам с призывом прекратить несанкционированное вмешательство в работу железной дороги.
Из-за инцидента со ссыпанием зерна из украинских грузовых вагонов польскими протестующими Укрзализныця направила соответствующее обращение в польские правоохранительные органы, также о несанкционированном вмешательстве в работу железной дороги проинформированы Польские железные дороги и посольство Украины в Польше, сообщили в УЗ во вторник, пишет УНН.
Детали
"На грузовой станции Медыка польские протестующие открыли люк двух украинских грузовых вагонов, в которых находилось зерно. Украинский груз направляется в Германию транзитом через Польшу", - сообщили в УЗ в соцсетях.
Укрзализныця подчеркнула недопустимость вмешательства польских протестующих в работу железной дороги.
В компании указали, что "Укрзализныця четко придерживается введенного в апреле 2023 года запрета на импорт зерновых грузов в Республику Польша и только перевозит транзитом эти грузы по территории соседней страны". "Все вагоны на границе проверяют контролирующие органы Польши, их опломбируют. Это делает невозможным попадание украинского зерна на рынок Польши", - сообщили в УЗ.
Отмечается, что сейчас на указанной станции находятся в ожидании перегрузки около 40 украинских грузовых вагонов с сельскохозяйственной продукцией.
О несанкционированном вмешательстве в работу железной дороги проинформированы Польские железные дороги и посольство Украины в Польше. Укрзализныця возмущена такими действиями польских протестующих и призывает прекратить незаконные действия. Такие поступки не способствуют решению возможных проблем, а играют на руку стране-агрессору. Сейчас компания направила соответствующее обращение в польские правоохранительные органы
"Пассажирские поезда в Республику Польша и обратно сейчас курсируют по графику", - указали при этом в УЗ.
Дополнение
По словам министра развития громад, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова, рассыпанное украинское зерно на железнодорожных путях в Польше - очередная политическая провокация, направленная на раскол между нашими народами.
Ранее польские протестующие уже блокировали пассажирский поезд №119 Киев-Хелм и пытались заблокировать два грузовых поезда, отметили в УЗ.
Ссыпание украинского зерна на пути в Польше: Укрзализныця направила обращение к польским правоохранителям
Польские протестующие открыли вагон с зерном, следовавшим транзитом через Польшу, что заставило "Укрзализныцю" обратиться к польским властям и железным дорогам с призывом прекратить несанкционированное вмешательство в работу железной дороги.
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