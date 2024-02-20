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Ссыпание украинского зерна на пути в Польше: Укрзализныця направила обращение к польским правоохранителям

Ссыпание украинского зерна на пути в Польше: Укрзализныця направила обращение к польским правоохранителям

Киев  •  УНН

20 февраля 2024, 12:25  •  15715 просмотра

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Польские протестующие открыли вагон с зерном, следовавшим транзитом через Польшу, что заставило "Укрзализныцю" обратиться к польским властям и железным дорогам с призывом прекратить несанкционированное вмешательство в работу железной дороги.

Из-за инцидента со ссыпанием зерна из украинских грузовых вагонов польскими протестующими Укрзализныця направила соответствующее обращение в польские правоохранительные органы, также о несанкционированном вмешательстве в работу железной дороги проинформированы Польские железные дороги и посольство Украины в Польше, сообщили в УЗ во вторник, пишет УНН.

Детали

"На грузовой станции Медыка польские протестующие открыли люк двух украинских грузовых вагонов, в которых находилось зерно. Украинский груз направляется в Германию транзитом через Польшу", - сообщили в УЗ в соцсетях.

Укрзализныця подчеркнула недопустимость вмешательства польских протестующих в работу железной дороги.

В компании указали, что "Укрзализныця четко придерживается введенного в апреле 2023 года запрета на импорт зерновых грузов в Республику Польша и только перевозит транзитом эти грузы по территории соседней страны". "Все вагоны на границе проверяют контролирующие органы Польши, их опломбируют. Это делает невозможным попадание украинского зерна на рынок Польши", - сообщили в УЗ.

Отмечается, что сейчас на указанной станции находятся в ожидании перегрузки около 40 украинских грузовых вагонов с сельскохозяйственной продукцией.

О несанкционированном вмешательстве в работу железной дороги проинформированы Польские железные дороги и посольство Украины в Польше. Укрзализныця возмущена такими действиями польских протестующих и призывает прекратить незаконные действия. Такие поступки не способствуют решению возможных проблем, а играют на руку стране-агрессору. Сейчас компания направила соответствующее обращение в польские правоохранительные органы

- сообщили в Укрзализныце.

"Пассажирские поезда в Республику Польша и обратно сейчас курсируют по графику", - указали при этом в УЗ.

Дополнение

По словам министра развития громад, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова, рассыпанное украинское зерно на железнодорожных путях в Польше - очередная политическая провокация, направленная на раскол между нашими народами.

Ранее польские протестующие уже блокировали пассажирский поезд №119 Киев-Хелм и пытались заблокировать два грузовых поезда, отметили в УЗ.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЭкономикаКриминал и ЧПНовости Мира
ukrainskie-zheleznie-dorogiУкраинские железные дороги
germaniyaГермания
kievКиев
polshaПольша
Зсипання українського зерна на колії у Польщі: Укрзалізниця направила звернення до польських правоохоронців
Ukrainian grain dumped on tracks in Poland: Ukrzaliznytsia sent an appeal to Polish law enforcement
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Ссыпание украинского зерна на пути в Польше: Укрзализныця направила обращение к польским правоохранителям

Польские протестующие открыли вагон с зерном, следовавшим транзитом через Польшу, что заставило "Укрзализныцю" обратиться к польским властям и железным дорогам с призывом прекратить несанкционированное вмешательство в работу железной дороги.

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