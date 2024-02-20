"Політична провокація": Кубраков відреагував на дії польських фермерів, які висипали українське зерно на колії
Київ • УНН
За словами віцепрем'єр-міністр України, польські протестувальники висипали близько 4 тонн зерна з двох вагонів, що прямували транзитом до Німеччини, як чергову політичну провокацію, спрямовану на розкол між Україною та Польщею.
Сьогодні вдень польські протестувальники розсипали зерно на залізничних коліях. Фермери висипали агропродукцію, яка йшла транзитом до Німеччини. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що біля опівдня на коліях станції Медика протестувальники висипали близько 4 тонн зерна з двох вагонів зерновозів, які очікували перевантаження на вузьку колію. У відомстві додають, що це збіжжя йшло транзитом до Німеччини.
Розсипане українське зерно на залізничних коліях у Польщі – чергова політична провокація, спрямована на розкол між нашими народами... Від зіпсованого зерна не виграє ніхто. Такі "акції" – програш для всіх, окрім росіян, які зацікавленні у знищенні наших країн та розбраті цивілізованих країн.
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Він підкреслив, що українські аграрії вже два роки збирають зерно під ракетними обстрілами на замінованих полях. Сьогодні завдяки українським військовим у Чорному морі створено Український коридор, через який йде до 90% нашого експорту.
Бо це – питання нашого виживання. І виживання світу, який залежить від українського зерна, особливо в країнах Африки та Азії
Доповнення
У Мінвідновлення наголошують, що про несанкціоноване втручання в роботу залізниці поінформовано польські правоохоронні органи, Польські залізниці та посольство України в Польщі.
Зазначимо, що усі вагони Укрзалізниці на кордоні перевіряють контролюючі органи Польщі, їх опломбовують. Це унеможливлює потрапляння українського зерна на ринок Польщі
Нагадаємо
Сьогодні УНН повідомляв, що польські протестувальники у вівторок перекрили залізницю поблизу пункту пропуску з Україною "Медика-Шегині". Вони розсипали збіжжя з вантажного вагона.
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