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Блокують не тільки вантажівки: у ДПСУ повідомили про жорсткіші обмеження руху польскими протестувальниками

Блокують не тільки вантажівки: у ДПСУ повідомили про жорсткіші обмеження руху польскими протестувальниками

Київ • УНН

 • 54810 перегляди

Польські протестувальники планують суворіше заблокувати рух на прикордонних пунктах пропуску з Україною, обмеживши на деяких КПП рух автобусів і легкових автомобілів, повідомляє українська прикордонна служба.

Польські перевізники почали жорсткіше блокувати рух на кордоні з Україною.  Зокрема, поляки планують перекривати рух для усіх видів транспорту на КПП "Долгобичув-Угринів" та обмежити рух автобусів і легкових автівок на пунктах пропуску "Зосін-Устилуг" та "Гребене-Рава-Руська". Про це у вівторок повідомляє Держприкордонслужба, передає УНН.

Польські страйкарі розпочали більш жорстке обмеження руху транспортних засобів на кордоні з Україною

- йдеться у повідомленні ДПСУ.

Йдеться про шість пунктів пропуску на українському-польському кордоні. 

"Медика-Шегині". Польські фермери повністю заблокували рух вантажівок через пункт пропуску. Термін завершення такого блокування не повідомлявся.

"Долгобичув-Угринів". Біля пункту пропуску протестувальники планують перекрити рух для усіх видів транспорту до 17.00 20 лютого.

"Зосін-Устилуг". З 13.00 по 16:00 протестувальники мають намір обмежити рух автобусів, вантажних та легкових транспортних засобів в обидвох напрямках. Обіцяють пропускати лише вантажівки з гуманітарною допомогою.

"Корчова-Краківець". До 21.00 20 лютого протестувальники планують блокувати рух вантажівок на виїзд з Польщі, крім тих, які перевозять критичні вантажі. При цьому, автобуси, мікроавтобуси, легкові автомобілі в обидва напрямки зможуть рухатися безперешкодно.

"Гребене-Рава-Руська". Протестувальники з 13.00 20 лютого повністю заблокували рух в обох напрямках всіх категорій транспортних засобів, крім тих, які везуть критично важливі вантажі та гуманітарну допомогу.

"Дорогуськ-Ягодин". До 19.00 організатори протесту мають намір повністю заблокувати рух вантажівок в обидвох напрямках.

Додамо 

 Про блокування додаткових пунктів пропуску, яке анонсували на 20 лютого протестувальники, ДПСУ не згадує.

Доповнення

Польські фермери заблокували дороги по всій країні  у вівторок на знак активізації протесту проти, на їхню думку, несправедливої ​​політики Європейського Союзу.

У межах акції протесту з українського потяга висипали зерно.

Сьогодні міністерство аграрної політики Польщі представить можливості порозумітися з протестувальниками.   

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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