Блокують не тільки вантажівки: у ДПСУ повідомили про жорсткіші обмеження руху польскими протестувальниками
Київ • УНН
Польські протестувальники планують суворіше заблокувати рух на прикордонних пунктах пропуску з Україною, обмеживши на деяких КПП рух автобусів і легкових автомобілів, повідомляє українська прикордонна служба.
Польські перевізники почали жорсткіше блокувати рух на кордоні з Україною. Зокрема, поляки планують перекривати рух для усіх видів транспорту на КПП "Долгобичув-Угринів" та обмежити рух автобусів і легкових автівок на пунктах пропуску "Зосін-Устилуг" та "Гребене-Рава-Руська". Про це у вівторок повідомляє Держприкордонслужба, передає УНН.
Польські страйкарі розпочали більш жорстке обмеження руху транспортних засобів на кордоні з Україною
Йдеться про шість пунктів пропуску на українському-польському кордоні.
"Медика-Шегині". Польські фермери повністю заблокували рух вантажівок через пункт пропуску. Термін завершення такого блокування не повідомлявся.
"Долгобичув-Угринів". Біля пункту пропуску протестувальники планують перекрити рух для усіх видів транспорту до 17.00 20 лютого.
"Зосін-Устилуг". З 13.00 по 16:00 протестувальники мають намір обмежити рух автобусів, вантажних та легкових транспортних засобів в обидвох напрямках. Обіцяють пропускати лише вантажівки з гуманітарною допомогою.
"Корчова-Краківець". До 21.00 20 лютого протестувальники планують блокувати рух вантажівок на виїзд з Польщі, крім тих, які перевозять критичні вантажі. При цьому, автобуси, мікроавтобуси, легкові автомобілі в обидва напрямки зможуть рухатися безперешкодно.
"Гребене-Рава-Руська". Протестувальники з 13.00 20 лютого повністю заблокували рух в обох напрямках всіх категорій транспортних засобів, крім тих, які везуть критично важливі вантажі та гуманітарну допомогу.
"Дорогуськ-Ягодин". До 19.00 організатори протесту мають намір повністю заблокувати рух вантажівок в обидвох напрямках.
Додамо
Про блокування додаткових пунктів пропуску, яке анонсували на 20 лютого протестувальники, ДПСУ не згадує.
Доповнення
Польські фермери заблокували дороги по всій країні у вівторок на знак активізації протесту проти, на їхню думку, несправедливої політики Європейського Союзу.
У межах акції протесту з українського потяга висипали зерно.
Сьогодні міністерство аграрної політики Польщі представить можливості порозумітися з протестувальниками.