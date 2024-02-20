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Блокируют не только грузовики: в ГПСУ сообщили о более жестких ограничениях движения польскими протестующими

Блокируют не только грузовики: в ГПСУ сообщили о более жестких ограничениях движения польскими протестующими

Киев  •  УНН

20 февраля 2024, 11:43  •  12725 просмотра

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Польские протестующие планируют более строго заблокировать движение на пограничных пунктах пропуска с Украиной, ограничив на некоторых КПП движение автобусов и легковых автомобилей, сообщает украинская пограничная служба.

Польские перевозчики начали жестче блокировать движение на границе с Украиной.  В частности, поляки планируют перекрывать движение для всех видов транспорта на КПП "Долгобичув-Угринов" и ограничить движение автобусов и легковых автомобилей на пунктах пропуска "Зосин-Устилуг" и "Гребене-Рава-Русская". Об этом во вторник сообщает Госпогранслужба, передает УНН.

Польские забастовщики начали более жесткое ограничение движения транспортных средств на границе с Украиной

- говорится в сообщении ГПСУ.

Речь идет о шести пунктах пропуска на украинско-польской границе. 

"Медика-Шегини". Польские фермеры полностью заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска. Срок завершения такого блокирования не сообщался.

"Долгобичув-Угринов". Возле пункта пропуска протестующие планируют перекрыть движение для всех видов транспорта до 17.00 20 февраля.

"Зосин-Устилуг". С 13.00 по 16:00 протестующие намерены ограничить движение автобусов, грузовых и легковых транспортных средств в обоих направлениях. Обещают пропускать только грузовики с гуманитарной помощью.

"Корчева-Краковец". До 21.00 20 февраля протестующие планируют блокировать движение грузовиков на выезд из Польши, кроме тех, которые перевозят критические грузы. При этом, автобусы, микроавтобусы, легковые автомобили в оба направления смогут двигаться беспрепятственно.

"Гребене-Рава-Русская". Протестующие с 13.00 20 февраля полностью заблокировали движение в обоих направлениях всех категорий транспортных средств, кроме тех, которые везут критически важные грузы и гуманитарную помощь.

"Дорогуск-Ягодин". До 19.00 организаторы протеста намерены полностью заблокировать движение грузовиков в обоих направлениях.

Добавим 

 О блокировании дополнительных пунктов пропуска, которое анонсировали на 20 февраля протестующие, ГПСУ не упоминает.

Дополнение

Польские фермеры заблокировали дороги по всей стране  во вторник в знак активизации протеста против, по их мнению, несправедливой политики Европейского Союза.

В рамках акции протеста из украинского поезда высыпали зерно.

Сегодня министерство аграрной политики Польши представит возможности объясниться с протестующими.   

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоЭкономикаПолитика
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
dorokhusДорогуск
ukrainaУкраина
polshaПольша
Блокують не тільки вантажівки: у ДПСУ повідомили про жорсткіші обмеження руху польскими протестувальниками
Not only trucks are being blocked: State Border Guard Service reports stricter traffic restrictions by Polish protesters
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Блокируют не только грузовики: в ГПСУ сообщили о более жестких ограничениях движения польскими протестующими

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