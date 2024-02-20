Польские протесты ставят под сомнение поддержку Украины со стороны Дональда Туска - Politico
Киев • УНН
Премьер-министр Польши Дональд Туск вынужден позволить фермерам продолжать блокирование украинской границы, что ставит под сомнение провозглашенную им решительную поддержку Украины на фоне ее конфликта с Россией.
Премьер-министр Польши Дональд Туск, который объявил себя "самым проукраинским политиком в Европе", вынужден позволить польским фермерам продолжать полномасштабную блокаду украинской границы. Об этом пишет Politico, передает УНН.
Детали
Издание пишет, что акциями протеста польские фермеры давят на Туска, чтобы он облегчил им экономическое положение. Отмечается, что хочет фермерские протесты продолжаются по всей Европе, но самым большим политическим вызовом они стали именно для власти Польши.
Во время турне по Европе Туск заявил Макрону и Шольцу, что не может представить себе более проукраинского политика, чем он сам. Но дома он стоит перед дилеммой: идти ли ва-банк с его проукраинским посланием или уступить фермерам, которые пользуются огромной общественной поддержкой в Польше, но ставят Киев в затруднительное положение.
Имидж польского правительства как представителя и защитника украинского дела просто перестал вызывать доверие. Нельзя претендовать на роль лидера украинского дела в мире и Европе и в то же время допускать такое поведение у себя дома
Польское правительство мало что сделало для того, чтобы остановить фермеров, которые направляют свое разочарование на Украину. Некоторые чиновники, такие как заместитель министра сельского хозяйства Михал Колодзейчак из популистской партии "Агрономия", подлили масла в огонь, пообещав поддержать протесты, несмотря ни на что. Туск не вмешивается. Он не хочет рисковать еще больше рассорить протестующих фермеров, поскольку 77% поляков поддерживают их требования.
Премьер-министру также необходимо поддерживать фермеров, если он хочет победить на региональных выборах в апреле, на которых поддержка сельских жителей будет иметь решающее значение.
Напомним,
Протесты на границе усилились в последние недели. В начале этого месяца протестующие остановили три украинских грузовика с зерном, направлявшихся в Литву, рассыпав часть груза. На прошлой неделе фермеры во Вроцлаве забросали яйцами плакат с призывом к солидарности с Украиной.
В то же время, Politico напоминает, что бездействие Туска вызывает критику со стороны Киева. Министр сельского хозяйства Украины Николай Сольский предупредил на выходных, что его правительство рассматривает возможность введения торговых ограничений на польский импорт в ответ на перебои на границе.
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Польские протесты ставят под сомнение поддержку Украины со стороны Дональда Туска - Politico
Премьер-министр Польши Дональд Туск вынужден позволить фермерам продолжать блокирование украинской границы, что ставит под сомнение провозглашенную им решительную поддержку Украины на фоне ее конфликта с Россией.
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