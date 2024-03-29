"Мы в два раза ближе к разблокированию границ с Польшей", - Сольский

Украина и Польша вдвое ближе к решению вопроса с разблокированием границы польскими фермерами. Об этом заявил министр аграрной политики Николай Сольский в эфире телемарафона, передает УНН.

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Свое заявление Сольский сделал, комментируя результаты встречи с министром сельского хозяйства и развития села Польши Чеславом Секерским и польскими фермерами 27 марта.

"Сегодня мы точно, по моему мнению, в два раза ближе к разблокированию границ, чем были еще вчера до обеда сказал Сольский.

По его словам, на следующей неделе запланированы новые переговоры по разблокированию границы в узком формате. В апреле переговоры пройдут в широком формате.

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