Правительства Украины и Польши работают над решением пяти определенных шагов по деблокаде границы - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с польским коллегой Дональдом Туском пять определенных шагов по деблокаде границы, которые в частности предусматривают определенные ограничения на аграрный экспорт, создание антикризисного штаба, анализ Еврокомиссией законодательства в аграрной политике и транспорте. Об этом во время брифинга заявил Денис Шмыгаль, передает УНН.

"Сегодня Украинское зерно не попадает на польский рынок. Наше правительство ввело процедуру верификации 4 украинских агрокультур: кукурузы, рапса, подсолнечника и пшеницы. Без лицензии экспорт этих категорий не происходит. Мы сейчас такие разрешения не выдаем. Будем выдать только по совместному согласованию с польским правительством и соответственно это первый элемент нашего сотрудничества и это первый шаг с нашей стороны", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что правительства Украины и Польши работают над решением пяти определенных шагов.

"Первый я уже упоминал. Украина согласилась на определенные ограничения, в том числе и такие предохранители, которые предложены Еврокомиссией. Это для нас не очень интересная история, но мы понимаем, что это тот компромисс, который необходим для наших стран, чтобы аграрный экспорт из Украины не вредил, или не нес угрозы польским агропроизводителям", - сказал Шмыгаль.

Второй шаг заключается в том, что Украина обратилась к Еврокомиссии с предложением провести безотлагательный анализ законодательства в аграрной политике и транспорте.

"Мы открыты, мы хотим снять любые манипуляции, мифы, дезинформацию, которой в гибридный способ пользуется наш враг - россия. Мы имеем решение Еврокомиссии относительно приоритетного скрининга раздела, который касается аграрной политики. Ожидаем, что это произойдет в конце апреля", - сказал Шмыгаль.

По словам Шмыгаля, третий шаг по запрету российского и белорусского аграрного экспорта в ЕС.

"Мы предложили Польше объединить наши усилия для выполнения этой задачи (...) Наш голос услышали в Брюсселе. Еврокомиссия предложила ввести увеличение пошлин на 50% на агропродукцию из рф и беларуси, в частности на импорт зерна. Новые ставки фактически должны остановить эту торговлю. Ожидаем принятия этого решения Советом ЕС уже в ближайшее время", - подчеркнул премьер.

Четвертый шаг предусматривает создание антикризисного штаба по вопросам экспорта и транзита украинской аграрной продукции.

"Мы уже наладили регулярное взаимодействие между нашими министрами сельского хозяйства, экономики. Вчера приобщили к этому сотрудничеству и ассоциации. Диалог чрезвычайно откровенный, чрезвычайно прагматичный и очень честный. Происходит активная коммуникация в Брюсселе в рамках совместной координационной платформы по вопросам экспорта и транзита украинской аграрной продукции и последнее заседание показало готовность сторон к выработке совместных решений", - заявил Шмыгаль.

Последний шаг будет предусматривать решение вопросов по пропуску в Украину не только боеприпасов и гумпомощи, но и горючего.

"Мы просили о свободном пропуске через границу не только боеприпасов и гуманитарной помощи, но и горючего. Это важно, потому что это непосредственно касается вопросов национальной безопасности. Надеюсь, что это в принципе приведет к разблокированию границы", - резюмировал Шмыгаль.

Напомним

Правительства Украины и Польши имеют прогресс по снятию блокады на польско-украинской границе. План деблокады границы выполняется, но не так быстро, как бы хотелось, однако есть положительные тенденции, которые важно сохранить и двигаться дальше.