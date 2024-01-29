ЕС хочет продлить льготный режим торговли с Украиной, но с уступками для Польши - СМИ

В среду, 31 января, Европейская комиссия может одобрить продление режима льготной торговли с Украиной до июня 2025 года, с учетом польских предложений. Об этом пишет польское издание RMF FM, передает УНН.

Детали

Проект решения, которое продлит торговые льготы для Украины, в понедельник рассмотрели руководители офисов еврокомиссаров.

Он, в частности, содержит количественные ограничения на три товара - украинский сахар, мясо птицы и яйца, на чем настаивали министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский и комиссар ЕС по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский.

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Также предлагается ввести два "экстренных тормоза" для украинского импорта - обычное и на случай внезапных рыночных колебаний в ЕС. Они позволят приостанавливать импорт украинской продукции по требованию даже одной страны, пишет RMF FM.

Дополнение

Журналисты отмечают, что это не финальный проект документ и текст решения еще может измениться. В частности, по информации СМИ, польский еврокомиссар еще хочет изменить период расчета квот на три украинских товара на более благоприятный для Варшавы.

Напомним

Европейская комиссия изучает пути, которые позволят восточным странам ЕС ограничивать импорт украинской сельскохозяйственной продукции. Это происходит в то время, когда ЕС продолжает либерализацию торговли с Украиной до 2025 года.