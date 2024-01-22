Польша добилась уступок от ЕС по ограничению экспорта украинских продуктов - СМИ

Новое польское правительство добилось уступки со стороны ЕС по ограничению экспорта украинских продуктов питания. Об этом пишет Financial Times, передает УНН.

Европейская Комиссия намерена предложить дополнительные гарантии странам, которые граничат с Украиной. Согласно словам Валдиса Домбровскиса, комиссара по вопросам торговли, предложение должно поступить на этой неделе и, вероятно, будет включать "меры предосторожности для конкретной страны", которые позволят Брюсселю блокировать импорт, если рынок определенной страны будет переполнен.

Мы будем искать, как мы можем предоставить дополнительные гарантии Польше и другим государствам-членам, и одним из способов сделать это является введение защитных мер для каждой страны. Мы видим, что это региональное влияние торговли или экспорта украинской сельскохозяйственной продукции распределено очень неравномерно. Это в первую очередь ощущают страны-соседи, тогда как это не создает значительных препятствий для рынка ЕС в целом - сказал он.

Напомним

В апреле 2023 года страны-члены ЕС Польша, Венгрия и Словакия ввели запреты на импорт, в том числе зерна, чтобы защитить свои рынки от притока более дешевой продукции после российского вторжения в Украину.

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