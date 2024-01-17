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ЄС готує продовження безмитної торгівлі з Україною до червня 2025 року, Польща хоче внести зміни - міністр

ЄС готує продовження безмитної торгівлі з Україною до червня 2025 року, Польща хоче внести зміни - міністр

Київ • УНН

 • 51469 перегляди

Як повідомляється, Європейська комісія готує проект рішення про продовження безмитної торгівлі з Україною до червня 2025 року, попри заклики деяких країн-членів повернутися до мит.

Європейська комісія готує проект рішення про продовження безмитної торгівлі з Україною до червня 2025 року, повідомив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сєкерський в інтерв'ю Business Insider, пише УНН.

Таким чином, Брюссель відхилив пропозиції країн, які закликали повернутися до мит, вказує видання.

Найближчим часом я поговорю з єврокомісаром з питань торгівлі Валдісом Домбровскісом про поточну ситуацію, пов’язану з надмірним імпортом сільськогосподарських товарів з України, а також про проект і зміни до постанови ЄС, яка продовжує безмитну торгівлю з Україною до червня 2025 року (так звані автономні торгові заходи). Окрім того, з нагоди виставки Grune Woche, яка розпочнеться 18 січня в Берліні, я також проведу переговори з міністрами інших країн щодо імпорту українських товарів до Польщі та ЄС

- зазначив Сєкерський.

У нинішній ситуації польське міністерство хотіло б запровадити механізм, який би захистив польських фермерів.

"Як я вже зазначав, наразі ЄК готує проект постанови про продовження безмитної торгівлі з Україною до червня 2025 року. Тому Мінсільгосп висуває свої вимоги змінити положення в постанові, серед інших: щодо прискорення процедур захисних положень, включаючи можливість застосування регіональних захисних заходів - якщо ринкова проблема торкається не всього ЄС, а окремої країни-члена або регіону", - сказав Сєкерський.

При цьому польський міністр вказав, що вже видно перші результати польсько-українських переговорів.

"У нинішній складній ситуації ми хочемо виробити прийнятний для всіх учасників спосіб захисту від негативних наслідків імпорту сільськогосподарської продукції з України. Ми аналізуємо та проводимо внутрішні консультації щодо, зокрема: запропонованого українською стороною механізму ліцензування експорту сільськогосподарської продукції до Польщі", - сказав міністр.

На його думку, таке рішення, "за відповідної підтримки Єврокомісії", могло б бути прийнятним.

У цьому допомагають спеціальні групи. "Після переговорів із міністром аграрної політики України Миколою Сольським ми спільно домовилися, що будуть створені технічні групи, до завдань яких входитиме, серед іншого: вироблення певних рамок, у яких має регулюватися торгівля між Польщею та Україною", - вказав він.

Східні країни ЄС вимагають ввізних мит на українське зерно - Reuters15.01.24, 17:05 • 28266 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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